世界盃／伊朗隊稱「簽證申辦困難」備戰中心自美國移到墨西哥

世界盃伊朗隊的備戰中心從美國遷往墨西哥。（路透）

伊朗 足協主席塔吉（Mehdi Taj）表示，國際足球總會（FIFA）已批准伊朗申請，將世界盃 伊朗隊的備戰中心從美國遷往墨西哥，將以墨國邊境城市蒂華納（Tijuana）為大本營。

法新社報導，塔吉在法斯通訊社（Fars news agency）播出影片中說：「感謝我們與國際足總（FIFA）官員的多次會面…我們以簽證 申辦遭遇困難為由，申請將球員備戰中心從美國改為墨西哥，已獲足總接受。」

「因此，我們將駐紮在鄰近太平洋的蒂華納。這座城市位於墨西哥與美國之間，但它屬於墨西哥境內。我們在當地的整備工作實際上已完成。」

塔吉表示，此次搬遷有助於化解與簽證相關的複雜問題，球隊也可以搭乘伊朗航空直飛墨西哥。

美國係世界盃聯合主辦國之一，而美國與以色列自2月28日起對伊朗展開轟炸，進而引發中東更大規模衝突，數月以來，伊朗能否參賽一直是未知數。

伊朗在世界盃被分入G組，首兩場比賽將在洛杉磯進行。他們將於6月15日對戰紐西蘭揭開此次世界盃之旅，6月21日再戰比利時，最後一場小組賽，則將於6月26日在西雅圖對陣埃及。

塔吉說，蒂華納相較於亞利桑納土桑（Tucson, Arizona）的原定駐地，距伊朗出戰的城市更近。

「我們在洛杉磯的兩場比賽，飛行距離只需55分鐘，比起土桑，已大幅縮短，」這名足協主席說。

伊朗隊目前正在土耳其南部城市安塔利亞（Antalya）集訓，部分球員於21日前往位於安卡拉的美國大使館，提交世界盃簽證申請。

伊朗足協副主席納比（Mehdi Mohammad Nabi）19日表示，足協尚不確定全體球員及隨隊官員能否取得美國簽證。

納比說，「我們目前仍不確定所有球員和工作人員是否都能拿到美國簽證。」但他補充表示，伊朗對國際足總相關協議「非常有信心」。

伊朗原定將球員中心設在土桑基諾運動園區（Kino Sports Complex），不過園區負責人韓納（Sarah Hanna）今天表示，她無法確認伊朗隊遷往墨西哥一事，並將所有問題轉由世界盃主辦單位回應。

國際足總上個月在溫哥華召開的代表大會上，主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，伊朗將如期在美國進行世界盃賽事。

英凡提諾當時表示，「首先，讓我直接確認一件事，對那些或許想說些什麼、寫些什麼的人—伊朗當然會參加2026年世界盃。」

「而且伊朗當然會在美國境內出賽。理由很簡單，因為我們必須團結。我們必須讓大家走在一起。」

這屆由美國、墨西哥和加拿大聯合主辦的世界盃足球賽，將於6月11日揭幕。