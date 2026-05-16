世界盃／日本隊點將 三笘薰因傷無緣出戰

三笘薰。（歐新社）

日本 足球協會日前公布參加2026年世界盃 足球賽的日本代表「藍武士」26人名單。效力於西甲皇家社會的久保建英，以及效力荷甲阿賈克斯的富安健洋等人順利入選。不過，日前在聯賽中受傷、效力於英超布萊頓的三笘薰則未能進入名單。

今年世足賽由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，決賽於7月19日在紐約新澤西體育場舉行。

日本經濟新聞報導，效力於英超利物浦的遠藤航也獲選入隊，而FC東京老將長友佑都則將迎來個人連續第5屆世界盃。26人名單中，有23人效力海外俱樂部；目前在J聯盟效力的「國內組」則只有長友佑都、鹿島鹿角門將早川友基，以及廣島三箭門將大迫敬介3人。

根據規定，若球員因傷勢或身體狀況不佳無法參加世界盃，只要是在向國際足球總會（FIFA）提交的最多55人預備名單內，就能在首戰前24小時之前進行人員更換。

日本隊在2022年卡達世界盃前，也曾因後衛中山雄太受傷，改由前鋒町野修斗遞補入隊。

久保建英受訪時談到三笘薰因左大腿後側肌肉嚴重拉傷、無緣世界盃一事時表示，「受傷真的非常令人遺憾。我也有直接聯絡他，對他本人來說，當然一定很難受，而且他是非常重要的選手。不過，這也代表其他選手將獲得機會。我希望大家能夠團結一致，這次也是為了三笘選手而戰。」