世界盃／美國第1場踢巴拉圭 泰勒亞當斯：足球能團結「瘋狂時代」

美國隊長泰勒亞當斯(Tyler Adams)。（美聯社）

2026年美加墨世界盃 開幕戰不到一個月，來自世界各地的國家隊即將齊聚美國、墨西哥 與加拿大，展開備受期待的足球盛事。美國隊長泰勒亞當斯 (Tyler Adams)認為，即使世界正發生許多「瘋狂」的事情，足球與世界盃仍能成為團結人心的重要力量。

27歲泰勒亞當斯近日接受Fox News Digital訪問時表示：「足球無論如何都能把人們凝聚在一起，這也是當初我愛上這項運動的重要原因之一。不管你去到哪個國家，世界上幾乎每個地方都能看到足球場，這是一項無所不在的運動。」

「我認為這場賽事真的能讓人們團結起來，我也非常希望它能讓美國人民更加團結。」

泰勒亞當斯2022年首次參加世界盃，當時他代表美國隊遠赴卡達征戰。該屆世界盃因卡達人權爭議及移工在場館建設期間死亡等問題，引發外界大量批評。

四年後的今天也好不到哪去，身為主辦國的美國陷入中東戰爭。但泰勒亞當斯認為，無論世界局勢如何動盪，世界盃仍能帶來正向能量、團結與友誼。

「我認為，如果我們取得成功，將能真正推動足球在美國的成長，而我也希望我們能做到這一點。」泰勒亞當斯說。

美國隊第一場小組賽，定於6月12日在洛杉磯SoFi Stadium迎戰巴拉圭。

雖然美國隊從未奪得世界盃冠軍，但泰勒亞當斯認為，在主場球迷支持下，不僅有希望從Ｄ組突圍，朝冠軍邁進。

他表示：「我們球隊內部的平衡非常好，很多隊友跟我從小一起長大，我們幾乎每天都會聊天。」

「至少，我們會很期待能再次相聚、能在更衣室裡開玩笑，享受整個過程。」