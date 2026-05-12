世界盃／梅西喊話有用？內馬爾入列「森巴軍團」初選名單

內馬爾入列巴西隊世界盃55人初選名單。(歐新社)

2026年美加墨世界盃 將於6月11日開幕，根據知名足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）消息，巴西 隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）已將內馬爾（Neymar）列入世界盃55人初選名單。

阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）日前公開為內馬爾發聲，呼籲巴西隊徵召這位目前效力於桑托斯（Santos）的超級球星。梅西說：「我們都希望最好的球員能參加世界盃，內馬爾就是這樣的人。」

現年34歲的內馬爾自2023年膝傷後，已近三年未替「森巴軍團」出賽，如今這位巴西10號球星，終於有機會重回國家隊名單。

不過，內馬爾此次入選仍讓不少人感到意外，因為安切洛蒂此前對球員身體狀況態度相當強硬。他曾公開表示，只有「身體狀態達到100%」的球員，才有資格進入巴西隊的世界盃名單。

安切洛蒂接下來仍需將名單從55人縮減至最終26人正式名單。巴西隊人才濟濟，包括維尼修斯（Vinícius Júnior）、拉菲尼亞（Raphinha）、恩德里克（Endrick）以及馬丁內利（Gabriel Martinelli）等新世代球星都在陣中。

對內馬爾而言，他已證明自己仍具備比賽能力，接下來更重要的是向安切洛蒂證明，他依然能夠帶領巴西再次挑戰世界盃榮耀。