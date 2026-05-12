亞馬爾會參賽嗎？除了票價爭議 你應該知道的世界盃4件事

西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾。（路透）

距離2026美加墨世界盃 足球賽開踢，只剩一個月，從票價、伊朗 戰事，CNN整理出本屆世界盃目前最值得關注的5大焦點。

門票價格飆漲

本屆世界盃最受球迷批評的，莫過於觀賽成本高昂。門票價格創下歷史新高，許多球迷難以負擔前往北美場支持國家隊的費用。

美國隊6月12日對巴拉圭的小組賽，最便宜的門票已超過1000美元；熱門場次票價更驚人，決賽門票甚至喊價高達3萬2970美元。

就連美國總統川普（Donald Trump）也對票價感到不可思議。他接受紐約郵報訪問時表示：「老實說，我也不會花那個錢。」

如果官方售價已令人咋舌，二手市場更是誇張。FIFA建立官方轉售平台，允許球迷自由定價轉售，FIFA則向買賣雙方各抽15%手續費。

目前部分門票在轉售市場上的價格已高達數萬、甚至數十萬美元。有球迷甚至將決賽球場最後排的位置，定價1100萬美元。

儘管外界普遍認為不會有人真的埋單，但也凸顯世界盃門票對一般球迷而言，已愈來愈遙不可及。

FIFA則持續為票價政策辯護，表示每場比賽（包括決賽）都曾提供60美元起跳的門票，並優先配給各國足協分配給本國球迷。

伊朗是否參賽

世界盃另一項重要焦點是伊朗隊，當前中東局勢是否會影響他們出賽。

中東戰爭爆發初期，伊朗國內一度認為，球員無法安全前往美國參加比賽。隨後，FIFA、伊朗與美國之間也多次隔空交鋒，讓情勢更加混亂。

川普曾表示歡迎伊朗參賽，但也暗示：「基於他們自身生命安全考量，在美國比賽可能不太適合。」這番言論促使伊朗足協主席塔吉（Mehdi Taj）與FIFA討論，是否將伊朗比賽改至墨西哥舉行。

不過，距離開幕戰倒數30天，伊朗參賽機率已大幅提高。伊朗政府發言人上月表示，國家隊正為「自豪且成功的世界盃之旅」做準備，並確認將赴美比賽。

若美國與伊朗都以分組第二晉級，雙方將於7月3日在達拉斯32強賽碰頭。

安全疑慮升高

除了球場上的競爭，本屆世界盃也面臨安全挑戰。

美國由於近期ICE高調執法，加上政府傳出可能審查入境旅客社群媒體，不少球迷赴美看球「不值得冒險」。

此外，川普政府的旅遊禁令，也限制39個國家民眾入境，其中多數為非白人、非洲或穆斯林國家。包括海地與伊朗的民眾遭全面禁止入境，塞內加爾與象牙海岸則面臨部分限制。不過球員、教練與官方人員仍可入境參賽。

另一方面，墨西哥同樣令人憂心。

墨西哥將在三座城市舉辦13場世界盃比賽。而在今年2月，墨西哥聯邦部隊在逮捕「哈利斯科新世代販毒集團（CJNG）」首腦「El Mencho」行動中引爆暴力衝突，造成當地局勢動盪。

此外，墨西哥城Estadio Banorte體育場重新開幕時，也爆發示威活動，民眾抗議失蹤人口危機、水資源不足與房價問題。

首度參賽的新軍

儘管爭議不斷，本屆世界盃仍有許多值得期待的亮點，尤其是首次闖進會內賽的國家。

約旦、維德角、庫拉索與烏茲別克，都將迎來隊史首次世界盃之旅。

不過這些新軍都抽到死亡之組。

例如約旦將在J組最後一戰對上衛冕冠軍阿根廷；烏茲別克則與葡萄牙同組，有機會對決C羅（Cristiano Ronaldo）。

維德角則將迎戰奪冠熱門西班牙，至於加勒比海小國庫拉索，也將在E組對決德國等傳統強權。

值得關注的球星

目前最受矚目的傷兵之一，當屬西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）。他上月因腿後肌受傷，目前恐怕趕不上世界盃初期賽事。

另一方面，也有不少球星已確定無緣本屆世界盃。

包括荷蘭中場哈維西蒙斯（Xavi Simons）、法國前鋒艾基提克（Hugo Ekitike）、美國前鋒派崔克阿吉曼（Patrick Agyemang）皆因傷缺席。