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迎世界盃 紐約打造50條足球街讓學生踢球、創作

記者曹馨元／紐約即時報導
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紐約市長曼達尼宣布，市府將在全市50所學校門外的街道設立為禁止車輛通行的「足球街...
紐約市長曼達尼宣布，市府將在全市50所學校門外的街道設立為禁止車輛通行的「足球街」。(截圖自紐約市交通局Instagram官方帳號)

隨著世界盃腳步臨近，紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)11日宣布，市府將在全市50所學校門外的街道設立為禁止車輛通行的「足球街」(Soccer Streets)，讓學生在世界盃期間享受踢球、藝術創作及各類活動。

根據市府消息，活動已於本月開始，將持續至6月26日學年結束。參與學校門口的街道將轉化為足球練習場、藝術創作站以及社區派對場所。學生們可以在這裡進行小型友誼賽、基礎訓練、繪製球隊旗幟，提前感受今夏席捲全球的體育熱潮。

曼達尼在聲明中表示，在家門口舉辦的世界盃不應僅限於買得起昂貴門票的人；「『足球街』將這股能量直接帶入鄰里，關閉車道、開放踢球，讓這座城市的年輕人成為歡慶的一份子」。

紐約市交通局長弗林(Mike Flynn)指出，對許多學校而言，門口街道是唯一的戶外空間，而足球街將這片空間還給了孩子們。市教育局總監(Kamar Samuels)也強調，體育活動對孩子身心發展至關重要，校門口的街道可以成為與教室同樣強大的學習環境。

「足球街」計畫由市府與非牟利組織Street Lab、紐約本地優格品牌Chobani合作推行，是市交通局「開放街道」(Open Streets)的一部分，容許商戶、社區及學校封閉毗鄰街道，用作公眾活動，尤其惠及沒有體育館的學校。目前已有多所學校參與，市府正積極鼓勵更多學校加入。2026至2027學年的計畫現已開放申請，有興趣的學校可聯繫Street Lab了解詳情，https://www.streetlab.org/soccer-streets-for-nyc-schools/。

市府及州府早前亦宣布，將在五大區舉辦一系列免費官方球迷活動，包括現場直播觀賽、文化節目及本地商戶體驗等，讓無緣入場的市民同樣能感受世界盃氣氛。

世界盃 紐約市 曼達尼

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