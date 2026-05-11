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世界盃倒數30天 本屆48隊讓晉級難度下降、稀釋精采度

世界盃倒數30天 本屆48隊讓晉級難度下降、稀釋精采度

中央社／巴黎10日綜合外電
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加拿大卑詩省的 BC Place 體育場外，掛的世界盃招牌。(美聯社)
加拿大卑詩省的 BC Place 體育場外，掛的世界盃招牌。(美聯社)

2026年美加墨世界盃足球賽首度擴編至48隊參戰，賽制變革讓更多新面孔有機會登上世界足球舞台。但擴編後賽制上一些調整卻讓晉級淘汰賽難度下降，讓原本分組預賽時就具備的張力失色。

法新社報導，這次會內賽擴編正是國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）2016年上任後提出的核心政見之一。英凡提諾當時強調「讓更多球隊有更多機會」，並表示世界盃應被視為「社會盛事，而不光只是體育競賽」。

其實世界盃在歷史上多數時間都難謂「真正全球化」。賽事過去一直是歐洲和南美少數國家的天下，會內賽長年採16隊制，直到1982年才擴充至24隊。1978年參賽16隊中有10隊來自歐洲，1990年義大利世界盃24隊裡有14隊來自歐洲。

1982年之前，非洲在前11屆世界盃總共僅有4個名額。即使到1990年，非洲、亞洲、中北美洲及加勒比海（CONCACAF）地區同樣只各有兩隊進入會內賽。

自1998年起擴增至32隊，世界區域參賽席次分配才較為平均，到2022年卡達世界盃，非洲已有5個代表，歐洲則有13隊。這次邁向48隊，各大洲名額更為均衡，如今歐洲16隊，非洲10隊，亞洲9隊，南美及中北美洲及加勒比海各6隊，另紐西蘭獲得一席。

FIFA全球足球發展總監溫格（Arsene Wenger）去年12月時說：「我們希望讓足球徹底全球化。我認為48隊是恰當數字，這在有211個會員的FIFA其實還不到1/4。」

小組賽首輪1勝 就有機會過關

擴編讓世界上一些蕞爾小國首度進入會內賽，像人口僅約16萬人的加勒比海小島國古拉索（Curacao）就是一例。古拉索總教練魯登（Fred Rutten）告訴法新社：「每10年或4年，（世足）賽會就出現一支黑馬。」他希望這次也能締造幾個爆冷奇蹟。

首次晉級會內賽者還有維德角（Cape Verde）、約旦和烏茲別克等。

新賽制也讓一向被視為弱旅的國家有機會挺進32強淘汰賽。在12個分組中，每組前兩名和8支最佳第三名能晉級，形同只要在小組賽首輪拿下1勝，就有機會過關。

然而這也意味比賽早期的「生死存亡感」大幅弱化，傳統強隊就算開賽爆冷落敗，影響也不大，會與2022年最終奪冠的阿根廷在首戰輸給沙烏地阿拉伯後立即陷淘汰危機的情況完全不同。以往像德國過去兩屆世界盃小組賽就遭淘汰的戲碼，如今恐怕難再出現。

首輪要踢72場比賽 淘汰16隊

2022年小組賽進行48場比賽淘汰16隊，而這次首輪要踢72場比賽，同樣淘汰16隊。要一路闖到決賽，參賽隊伍這次必須打滿8場，比過去多1場，而賽事將在北美炎熱夏季進行，對主力球員來說勢必更為疲憊。

足球權威作家威爾森（Jonathan Wilson）說：「我理解擴大代表性的理由，但我覺得維持會內賽32隊最為理想。」

他告訴法新社：「我認為最大問題不是水準落差，而是首輪賽事精彩度被稀釋，8支第三名還能晉級小組賽，恐怕考驗大家的耐性。」

義大利 世界盃

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