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世界盃／梅西力挺內馬爾參戰 看好這3國拿下大力神盃

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阿根廷球王梅西。（美聯社）
阿根廷球王梅西。（美聯社）

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）近日公開表示，表示無論巴西球星內馬爾（Neymar）狀態如何，都應該代表巴西出戰本屆世界盃足球賽。梅西也談到分析世界盃熱門冠軍，稱法國、西班牙與巴西目前狀態都比阿根廷更出色。

ESPN報導，現年38歲的梅西，日前接受「Lo del Pollo」節目專訪談到內馬爾時表示：「能在世界盃看到內馬爾，對巴西足球與世界足球而言非常重要。」

「內馬爾是我的朋友，我當然希望他能出現在世界盃，也希望好事發生在他身上。」梅西說。

由於傷勢與狀態問題，內馬爾自2023年10月就未再代表巴西隊出賽。他去年12月曾接受左膝手術，今年3月底又再次進行膝蓋治療，目前仍在復健階段。

阿根廷在2026美加墨世界盃尋求衛冕，梅西表示：「世界盃參賽球隊實力都很強，我們當然抱持希望，但也必須承認，現在有其他球隊狀態比我們好。」

他點名法國隊「擁有大量高水準球員」，西班牙同樣具備競爭力，而巴西「即使近期未達最佳狀態，仍永遠是奪冠熱門之一」。

至於德國、英格蘭與葡萄牙，梅西則將其列為第二梯隊勁旅，其中葡萄牙更被他形容為「擁有極具競爭力的優秀陣容」。

至於是否考慮退休，梅西並未正面回應，只簡單表示：「我會一直踢到踢不動為止。」

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