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足球／世足決賽門票 中國黃牛票炒到逾18萬元人民幣

中央社／台北6日電
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中國國內的世界盃門票代購市場一片熾烈，決賽門票最高炒到18萬元人民幣。圖為在中國...
中國國內的世界盃門票代購市場一片熾烈，決賽門票最高炒到18萬元人民幣。圖為在中國擁有高人氣的阿根廷足球巨星梅西。(美聯社)

世界盃足球賽開踢還有兩個多月，中國國內的世界盃門票代購市場已一片熾烈，尤其決賽門票最高炒到18萬元人民幣（約2.63萬美元），接近國際足球總會所公布最高等級票價的兩倍。

2026世界盃足球賽預定6月11日在美國、加拿大墨西哥登場。據中媒「藍鯨新聞」，透過正式管道買到世界盃門票有一定門檻，熱門場次票源更是一票難求，催生了中國國內的門票代購生意。

據報導，中國國內觀眾目前購買門票主要有三類管道：一是票務網站直接選購，二是透過二手交易平台向黃牛購票，三是在攜程等平台購買包含門票的旅行觀賽套餐。

在一家名為「世界觀體育」的票務網站上，從小組賽到半決賽、決賽，各階段比賽都可購買，票價從2000元到14萬元不等，並且隨著比賽熱度同步上漲。

這家票務平台坦言，「平台價格確實高於FIFA官網，有的場次會高很多，有的高得不多，主要看行情和球迷熱度」。

二手交易平台上的票務商家報價則更高，部分商家透露，世界盃決賽門票最高售價已達18萬元，約為國際足球總會（FIFA）所公布最高等級票價的兩倍；即使是普通小組賽門票，價格也接近萬元。

報導說，中國國內目前暫無FIFA官方指定的票務分銷平台，第三方管道票價普遍高於官網，熱門場次溢價更是成倍增長。

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