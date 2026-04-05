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世足／義大利無緣球迷心碎 加拿大招手義裔改挺地主

中央社／多倫多4日即時報導
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4屆世界盃足球賽冠軍義大利再度失利，連續第3屆無緣世足會內賽。（路透）
4屆世界盃足球賽冠軍義大利再度失利，連續第3屆無緣世足會內賽。（路透）

世足賽4屆冠軍義大利，上周在附加賽PK不敵對手，連續3屆無緣會內賽。本屆世界盃共同主辦國加拿大向心碎的義裔球迷提議，以他們的「藍衫軍」戰袍交換加拿大的楓葉球衣。

綜合法新社與路透社報導，加拿大足球協會在X發文：「親愛的義大利球迷，不要再等4年了，把你的球衣換成加拿大吧。」

這項為凝聚加拿大主場氣氛的活動，號召球迷今天前往多倫多「小義大利」區知名的「外交官咖啡館」（Cafe Diplomatico）外面集合，互換球衣。

義大利本周在附加賽PK大戰不敵波士尼亞與赫塞哥維納，連續3屆無緣世界盃會內賽。義大利足球協會主席葛拉維納（Gabriele Gravina）與總教練賈圖索（Gennaro Gattuso）雙雙請辭。

本屆世界盃是由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，義大利如能晉級，將與加拿大、卡達及瑞士同在B組。

當地媒體報導，數百名支持者參加這項球衣互換活動。加拿大足協其實是藉此贈送球迷主場紅色球衣與海報，並未實際要求提供義大利球衣作交換。

加拿大足協媒體主任森拉（Paulo Senra）表示：「加拿大足球是由歷代球員、球迷與社群共同建立，其中也包括義裔加拿大人，他們為這項運動注入熱情。」

森拉表示，「我們希望每一名加拿大人，無論其歷史支持對象為何，都能加入相挺男子國家隊的行列，因為這次比賽的主角是加拿大。」

加拿大 義大利 世界盃

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