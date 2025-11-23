紐約名醫稱球星C羅「有整型」：鼻子到牙齦手術 逐年微調

我的頻道

世界新聞網／輯
葡萄牙足球巨星C羅。（路透）
葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）日前受邀出席白宮晚宴，展現其巨星魅力。每日郵報報導，紐約知名整形外科醫師伊萊李文（Dr. Elie Levine）分析C羅多年照片後指出，C羅過去可能接受多項醫美與整形手術，包括鼻整形、牙齦手術、肉毒桿菌、填充物、眉提拉與植髮。不過C羅方面未回應評論。

伊萊李文表示，C羅若真有做醫美，採取「逐年小幅調整」策略。相比之下，NFL傳奇四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）在退休後短期間內做太多調整，效果顯得較不自然。

伊萊李文指出，C羅鼻樑、鼻側壁與鼻尖的線條在多年來有「明顯變化」，顯示可能接受過涉及鼻骨重塑的完整鼻整形手術。

C羅早年以牙齒亂、牙齦外露聞名，但在曼聯效力兩年間已有明顯改善。伊萊李文認為，他除了瓷牙貼片外，可能接受過調整牙齦與上顎骨位置的手術，使笑容更對稱、牙齦不再外露。

根據報導，該醫師表示，C羅額頭、眼周與臉頰保持異常平滑，與一般40歲男性相比毫無皺紋。

伊萊李文推測，他很可能使用肉毒桿菌改善皺紋，並透過臉頰填充物或脂肪移植維持年輕輪廓。

伊萊李文指出，C羅眉型自然但上提，可能接受內視鏡眉提拉，並搭配雷射皮膚重建，使臉部更顯年輕精緻。

C羅髮線多年幾乎未變，雖不排除天生髮量多，但也可能接受過PRP頭皮治療或小型植髮。

伊萊李文估算，若上述項目屬實，C羅可能在多年期間投入10萬至25萬美元不等。

C羅 葡萄牙 白宮

