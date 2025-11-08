足球／C羅豪言「我比川普更有名」走到哪都被認出「很無聊」

葡萄牙足球巨星C羅。（路透）

葡萄牙 足球巨星C羅 （Cristiano Ronaldo）近日在英國主持人摩根（Piers Morgan）的節目中，大膽宣稱自己是「全世界最出名的人」。

People報導，訪談中，C羅和摩根聊起前美國總統川普 。摩根提到，兩人都是「地球上最知名的人」，並指出C羅是Instagram上最多粉絲的人，擁有超過6.5億粉絲，遠高於川普的3800萬。

C羅隨即說：「我們來辯論一下：誰在世界上更出名，我還是川普？」

C羅毫不猶豫地回答：「是我。」並補充說：「我覺得全世界，甚至在那些小島上，人們比認識川普更認識我……我覺得在全世界沒有人比我更出名。」

摩根表示，這確實是一場有趣的討論，他也舉例若以已故名人來說，黛安娜王妃、英女王伊麗莎白二世與南非前總統曼德拉可能名氣都比C羅高。不過，他最後認為「目前，確實是你和川普」。

C羅坦承，身為名人的煩惱是走到哪都會被認出，「你喜歡這樣嗎？」摩根問，他直言：「不喜歡。這就是現實。」

他補充：「太出名真的很無聊……我從不想出名，我只想成功。我年輕時就知道自己會成為一個明星，但從沒想過會這麼出名。真的很無聊，但就是這樣。」

在專訪中，C羅也談到他與女友喬治娜（Georgina Rodríguez）訂婚。C羅透露，當他送出價值超過500萬美元的鑽戒時，喬治娜完全不在意戒指本身，而是問他是否是真心：「我告訴她『我想要你，我想娶你』。」

他坦言當下「沒有哭，但眼裡含淚」。