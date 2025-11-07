羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

我的頻道

中央社台北7日電
台灣羽球天后戴資穎今天透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點。(本報資料照片)
台灣羽球天后戴資穎今天透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點。(本報資料照片)

台灣羽球天后戴資穎今天透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點，「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」

替台灣締造多項第1人紀錄的戴資穎，從去年就飽受傷勢困擾，遲遲無法回到國際賽場，沒想到她今天在社群媒體震撼宣布，將正式高掛球鞋退役，「謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場。」

戴資穎分享，2024年是深受打擊的一年，當時腳的狀況還不確定巴黎奧運能否上陣，只能拚了命站上場，爭取幾乎不可能獲勝的機會，並提到當下的痛、無能為力是這輩子永遠不會忘記，「因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己。」

因為膝傷被迫離開球場，戴資穎表示未能在職業生涯有個完整結局，不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切，加上不想讓大家看見脆弱的自己，而且沒辦法給大家一個完美的退役儀式，因此最後選擇在社群媒體向外界宣布退役消息。

戴資穎提到，目前還沒想到退役後的相關規劃，不過是時候開始體驗不用被鬧鐘叫醒的生活，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，也希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」

戴資穎出席粉絲見面會。 (記者林伯東／攝影)
戴資穎出席粉絲見面會。 (記者林伯東／攝影)

