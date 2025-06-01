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樊振東加盟德甲乒乓聯賽細節 球會總監：他10天前主動聯絡

記者黃雅慧／即時報導
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中國乒乓球選手樊振東加盟德甲聯賽。（新華社）
中國乒乓球選手樊振東加盟德甲聯賽。（新華社）

德甲聯賽（TTBL）薩爾布呂肯乒乓球甲級俱樂部（FC Saarbrücken）1日宣布，奧運冠軍、中國桌球國手樊振東加盟。這也意味新賽季，樊振東將代表俱樂部徵戰乒乓球德甲聯賽。中國曾經的球王、大滿貫得主樊振東此舉也引起中國網內熱議。

正當近日樊振東在社交媒體發布觀賽歐冠的照片時，德國乒乓球甲級聯賽FC薩爾布呂肯乒乓球俱樂部官方發布前述消息，震驚中國桌球圈。樊振東表示，「我真的很期待在薩爾布呂肯和德甲的新挑戰，體驗新的環境──並與球隊一起贏得更多的勝利。」

紅星新聞報導，球隊體育總監埃爾文．伯格（Erwin Berg）透露，十天前樊振東「主動」聯繫了俱樂部，表達了希望在歐洲徵戰一個賽季的想法。他表示，樊振東不會參加薩爾布呂肯的所有比賽，但會代表俱樂部參加德甲和歐冠的比賽。

事實上，在2019年，薩爾布呂肯便邀請中國球員尚坤加盟球隊，後者正是樊振東上海隊的隊友。同時，上賽季也有國乒隊員前往德甲參賽，彼時林高遠便代表德甲豪門穆爾豪斯俱樂部徵戰2024-2025賽季乒乓球歐冠聯賽。

而樊振東加盟德甲此刻引起中國網友正反議論，負面看待者認為，這也意味樊振東到2026年6月無法效力中國國家隊，甚至之後影響與中國隊友合作默契；也有觀點認為，在中國國乓成績不佳同時，應該留在國內效力，而不是出國競賽。

但有更多正面聲音看待，認為這代表中國選手出國征戰，對樊振東跨國合作表示看好，並期待能帶動更多乒乓交流；有網友觀點認為樊振東去歐洲打球是下一盤大棋，這幾年歐洲乒乓球進步很快，像奧恰洛夫、波爾這些高手都曾打敗過中國隊。

樊振東去德國薩爾布呂肯俱樂部，就能近距離觀察歐洲頂尖選手的技術特點，能給中國乒乓球找新辦法來對付歐洲的打法；也有觀點認為也可能成為中國乒乓球走向職業化的一個重要轉折點。未來能看到一個更加開放、更有活力的乒乓球世界。

樊振東與馬龍是桌球史上僅有的兩位集奧運、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、中國全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手。

近年，中國國乓發展陷入瓶頸，除了部分選手在國際賽失利之外，一方面中國國乓飯圈批評文化長期困擾選手，同時網路上也有傳聞認為國乓拉幫結派、勾心鬥角等傳聞，對於選手發展空間有限。

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