紀念主帥9歲癌逝女兒 大巴黎奪歐冠 球迷巨幅海報重現溫馨

時任巴薩教練的恩里克，2015年帶著女兒夏娜一同到球場上慶祝歐冠勝利。（路透資料照片）

法甲勁旅巴黎聖日耳曼 （PSG ，簡稱大巴黎）在2025年歐洲冠軍聯賽決賽中以5比0大勝國際米蘭，奪得隊史首座歐冠冠軍。主帥恩里克（Luis Enrique）賽後感謝球迷的支持，稱他們是球隊的「第12人」。比賽後，球迷們在觀眾席上展示了巨幅海報，致敬恩里克於2019年因癌症 去世的女兒夏娜（Xana），上面描繪恩里克與女兒在球場上插上大巴黎旗幟的畫面。

綜合路透與獨立報報導，恩里克曾任西甲勁旅巴塞隆納（簡稱巴薩）的教練，2015年時他率領巴薩奪得歐洲冠軍聯賽冠軍時，夏娜曾與他一起到球場上慶祝。當時年僅5歲的夏娜在柏林的球場上揮舞比她身型大很多的巴塞隆納球隊旗幟，恩里克則在一旁慈愛地看著她。

時任巴薩教練的恩里克，2015年帶著女兒夏娜一同到球場上慶祝歐冠勝利，夏娜揮舞著巴薩的旗幟。（路透資料照片）

夏娜9歲時因罹患罕見骨癌，於2019年去世。

在今年5月31日的歐冠決賽前，恩里克表示，他想要再次舉行慶祝活動，並在慕尼黑的球場上插上巴黎聖日耳曼隊的旗幟，以紀念夏娜。

當巴黎聖日耳曼擊敗國際米蘭首次奪得歐冠冠軍時，大巴黎的球迷在觀眾席上展示了巨大海報，海報上畫出恩里克和夏娜一起在球場插上巴黎聖日耳曼旗幟。

I’m not crying, you’re crying 🥹



PSG fans’ tifo in honor of Luis Enrique’s late daughter, Xana ❤️ pic.twitter.com/FDvSkLdxWx — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) 2025年5月31日

恩里克賽後穿上印有父女插旗圖案的T恤受訪：「我非常高興，球迷為我的家人展示的海報讓我非常感動。我一直想念著女兒。」不過他也提到，「我不需要贏得歐冠冠軍才能記住我的女兒。她一直都在，和我們在一起。」

巴黎聖日耳曼教練恩里克5月31日在賽後穿上紀念女兒的衣服。（歐新社）

「我的女兒雖然身體上不會在我身邊，但她的精神上會在我身邊，這對我來說非常重要。」恩里克說。

恩里克也讚揚了球隊的表現，特別是年輕球員杜伊（Desire Doue）攻入兩球，以及登貝萊（Ousmane Dembele）的全場奔跑。恩里克強調，教練需要控制情緒，幫助球員應對壓力，並表示球隊為這場高壓比賽做好了充分準備。

這場勝利使大巴黎成為繼1993年馬賽之後，第二支贏得歐冠的法國球隊。同時，恩里克也成為繼瓜迪奧拉（Pep Guardiola）之後，第二位帶領兩支不同球隊完成國內三冠王（聯賽、盃賽和歐冠）的教練。他也感謝國際米蘭球員在賽後留在場上，展現了體育精神。