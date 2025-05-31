足球／沒大咖更強？巴黎聖日耳曼5：0橫掃國際米蘭 首奪歐冠冠軍

巴黎聖日耳在19歲小將杜伊2射1傳帶動下，以5比0大勝國際米蘭，首度拿下歐聯冠軍。（路透）

足球歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）5月31日晚在德國慕尼黑舉行決賽，法甲豪門巴黎聖日耳曼 （簡稱大巴黎）以5：0橫掃義甲勁旅國際米蘭，首次捧起歐冠獎盃；5球的差距也寫下歐冠決賽史上最大分差紀錄。

這是巴黎聖日耳曼隊史第三次打入歐冠決賽，第一次拿下冠軍。大巴黎同時也是本季三冠王（法甲、法國盃、歐冠）。

巴黎聖日耳曼球星哈基米（Achraf Hakimi）開賽第12分鐘就破門，帶動球隊士氣，國際米蘭雖然開始猛攻卻反讓大巴黎搶到反攻機會，19歲小將杜伊（Desire Doue）在登貝萊（Ousmane Dembele）助攻下再次進球。大巴黎以2：0領先結束上半場比賽。

下半場國米依然無法打出有效的進攻，杜伊、克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）和馬盧盧（Senny Mayulu）分別拿下3分，以5：0帶走冠軍獎盃。