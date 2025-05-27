排球／2025世界女排聯賽德州站7月登場　 中國女排全新陣容亮相

龔翔宇（由主辦單位提供，2024年比賽照片。）

王媛媛(左)、??洁(中)、龔翔宇 (右) (由主辦單位提供，2024年比賽照片。)

2025年世界女排聯賽（Volleyball Nations League, VNL）將於6月至7月在全球10個城市次第展開。作為國際排球聯合會（International Volleyball Federation，FIVB，以下簡稱「國際排聯」）旗下最高水準的年度賽事之一，此屆參賽隊包括世界排名前五的美國、中國、義大利 、巴西、土耳其等在內的18支世界頂尖勁旅。

18國隊伍分3個小組，將在分期三周的分站賽程中，進行共35場比賽。2025世界女排聯賽分站賽的時間段為：6月4日至7月14日。中國女排第一周分站場為中國北京，第二周中國香港，第三周德州 阿靈頓。分站賽後，決賽周7月23日至7月27日的比賽將在波蘭羅茲舉行。

根據賽程表，中國女排將於美國中部時間7月9日至13日出征德州阿靈頓，在德克薩斯大學阿靈頓分校的College Park Center賽場，與同小組隊伍展開激烈角逐。

Volleyball World 商務總監 Guido Betti 表示：「VNL 為球迷、運動員、合作夥伴及所有體育愛好者帶來最極致的排球體驗，讓每個人都有機會參與其中。作為國際排球每年一度的旗艦賽事，VNL 將這項運動的頂尖人才與最精彩的比賽帶到全球各大城市，而今年，賽事將來到阿靈頓。阿靈頓也是中國女排在美國出戰本屆賽事的唯一一站，屆時中國球迷將有機會現場見證世界級運動員的精彩表現，並親身融入這場排球盛宴。 」

新一屆女排主帥趙勇於4月新晉掌印。中國排協官宣其接替前任蔡斌、擔任「2028年洛杉磯 奧運會週期」中國女排的主教練。趙勇出身男排，執教20餘年，憑藉優秀戰績在數十名候選人中脫穎而出。此前5月8日國際排聯官宣了各國國家隊參賽大名單，中國女排有24人。

中國女排出賽陣容及名單如下：

主攻

1-吳夢潔、2-莊宇珊、3-唐欣、12-李盈瑩、13-董禹含、14-黃悅鑫、20-仲慧

副攻

7-王媛媛、8-萬梓玥、9-單琳倩、15-陳厚羽、16-王奧芊、21-高意

二傳

4-鄒佳祺、5-殷小嵐、23-張籽萱、24-許曉婷

接應

6-龔翔宇、10-楊舒茗、11-范泊寧、22-周頁彤

自由人

17-倪非凡、18-王夢潔、19-鄭欣怡

本屆賽事對新一屆女排小將們意義重大，因為世聯賽不僅是繼巴黎奧運 週期後的首次國際頂級對抗、中國女排新陣容的全球首秀，也是8月女排世界錦標賽、2028洛杉磯奧運會的戰前超級大練兵。

兼具老一輩「女排精神」與新生代魅力人設的新一屆女排隊伍，將為廣大觀眾呈現出怎樣的超級戰鬥力？歡迎廣大海外華人 蒞臨現場，見證精彩時刻，為中國小將們?喊助威！

觀賽資訊 （美國中部時間）

第一場：7月09日，16:00，中國 vs. 多明尼加

第二場：7月11日：19:30，中國 vs. 加拿大

第三場：7月12日：16:00，中國 vs. 德國

第四場：7月13日：19:00，中國 vs. 美國

阿靈頓站比賽門票現已開售。歡迎通過 VBTV 觀看所有 Volleyball World 比賽直播或點播，提前感受賽場激情。

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