足球／傳奇中場莫德里奇告別皇馬主場 阿隆索接任主帥

皇馬傳奇中場莫德里奇24日在主場最後一舞。（歐新社）

西班牙甲級足球聯賽「銀河艦隊」皇家馬德里俱樂部（Real Madrid CF）日前宣布隊長莫德里奇（Luka Modric）將於今年夏天離隊。西甲24-25賽季第38輪比賽中，皇馬24日在主場2：0擊敗皇家社會，用一場勝利送別隊長、傳奇中場大師莫德里奇。此外，皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）也將離隊，由哈維．阿隆索（Xabi Alonso）接任球隊新主帥。

新華社報導，皇馬24日的比賽不僅是安切洛蒂作為皇馬主帥的謝幕戰，也是將在國際足總俱樂部世界盃 （FIFA Club World Cup，簡稱世俱盃）後離隊的莫德里奇在伯納烏球場（Santiago Bernabéu Stadium）的告別戰。賽後皇馬為兩人舉辦了告別儀式。

皇馬主帥安切洛蒂（左）與球星莫德里奇（右）24日告別主場球迷。（路透）

皇馬日前在公告中說，俱樂部已和莫德里奇達成協議，後者將在6月於美國進行的世俱盃結束後離開球隊。在公告中，皇馬主席佩雷斯（Florentino Perez）對莫德里奇不吝讚美之詞：「他是一位獨一無二且具有榜樣作用的足球運動員，始終代表著皇馬的價值觀。他的足球征服了皇馬以及全世界的球迷。他的傳奇將永存於世。」

莫德里奇也在社交媒體上發表了對皇馬球迷的告別信：「為皇家馬德里效力改變了我作為一名足球運動員和一個人的生活。我為能參與歷史上最偉大俱樂部的最成功時代之一而感到驕傲。」

莫德里奇在信中回顧了自己的皇馬生涯，並感謝了球迷的愛與支持。他肯定，自己將帶著「自豪、感激和難忘的回憶」離開。他說：「皇家馬德里永遠是我的家。」

皇馬傳奇中場莫德里奇（被拋起者）24日在主場最後一舞收下勝利，賽後隊友將他拋起慶祝。（歐新社）

莫德里奇於2012年加盟皇馬。在其效力「白衣軍團」的13個賽季中，這位來自克羅埃西亞的中場大師，共隨隊贏得28個冠軍，包括6個歐冠冠軍、6個世俱盃冠軍、5個歐洲超級盃 冠軍、4個西甲聯賽冠軍、2個國王盃冠軍和5個西班牙超級盃冠軍。他是皇家馬德里123年隊史中奪冠數最多的球員。

在24日的比賽後，安切洛蒂在儀式上動情落淚，稱執教皇馬是自己的榮幸，並表示這是一段夢幻般的旅程。在回顧了自己與皇馬一同經歷的那些難忘時刻後，他說：「我不會忘記在這裡度過的每一天。」

莫德里奇則說：「不要為離別的到來而哭泣，為這一切曾經發生過而微笑吧。」

此外，皇馬25日宣布，阿隆索將出任球隊新主帥，他已與球隊簽約三個賽季。

皇馬新任主帥哈維．阿隆索預計26日正式亮相。（路透）

阿隆索在球員時代曾於2009年至2014年間效力皇馬，隨隊奪得過西甲、歐冠等賽事冠軍。作為世界足壇近年來炙手可熱的少帥，這位43歲的西班牙籍主教練上賽季率領勒沃庫森（Bayer 04 Leverkusen）成為德甲史上首支單賽季不敗奪冠的球隊。

據悉，阿隆索將於26日作為皇馬新主帥正式亮相。

報導指，在安切洛蒂離開後，本賽季在各條戰線上一無所獲的皇馬迫切希望在阿隆索的帶領下重回巔峰。