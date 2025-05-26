世代交替下奪多哈世乒賽4冠 中國乒協主席：來之不易

王楚欽25日慶祝奪冠。(新華社)

中國隊在2025年多哈世乒賽五個單項的比賽中贏得四個冠軍，中國乒協主席王勵勤25日表示，國乒在面對多種挑戰的情況下取得這樣的成績，實屬不易。

上個月剛就任中國乒協主席的王勵勤介紹，由於巴黎奧運 會之後中國隊處在新老交替的過程中，所以這次並沒有派出最強陣容來參加多哈世乒賽，再加上賽前集訓時間短、奧運會設項改變等原因，中國隊的多哈之行遇到很大挑戰，但全隊依然贏得了男單、女單、女雙和混雙冠軍，勝利來之不易。

他說，中國隊奪冠的四個項目中，有三個項目的決賽對手是其他協會的運動員，「不管遇到什麼樣的困難，我們的信心都非常強，都按照賽前制定的目標跟技戰術（執行），最終取得了勝利」。

王勵勤特別表揚了王楚欽 ，後者在本次世乒賽與孫穎莎搭檔取得混雙三連冠，並在男子單打決賽中以4：1擊敗巴西選手雨果．卡爾德拉諾，個人首奪世乒賽男單冠軍。

中國乒協主席王勵勤20日在場邊觀賽。(新華社)

「非常可喜的是，王楚欽這次克服了種種困難，克服了很多壓力，最終實現了個人的突破，為男隊拿下這枚非常寶貴的金牌。」王勵勤說。

王勵勤對年輕隊員的表現也表示滿意：「特別是蒯曼，她第一次參加世乒賽就與王曼昱獲得了女雙金牌。」

對於比賽中暴露出的問題，王勵勤說，中國隊對雙打項目的了解和研究、運動員之間的配合以及運動員兼項體力精力的分配，還有很多改進的地方。此外，國乒男運動員在大賽能力和經驗上還有待提升。

王勵勤表示，多哈世乒賽取得的成績讓他對2028年洛杉磯 奧運會更有信心了，但「走下領獎台，一切從零開始」，回國後隊伍將盡快針對洛杉磯奧運會項目設置的調整，有針對性地做好訓練備戰工作，特別是要處理好訓練跟參賽之間的關係，要保證足夠的時間進行系統的訓練。

對於三個雙打項目的訓練和備戰，他表示要提出更有針對性的訓練方案。另外，中國隊需要加大年輕運動員的培養力度，要通過各級、各類比賽鍛鍊隊伍，讓年輕運動員盡快成長起來，到洛杉磯奧運會上能夠「擔大任」。