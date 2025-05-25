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首位00後世乒冠軍 王楚欽：終於懂馬龍、樊振東有多不容易

中國新聞組／北京26日電
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中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)
中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)

世界乒乓球錦標賽男單決賽中，中國名將王楚欽力克巴西名將，運動生涯首奪「三大賽」單打冠軍，成為世界乒壇首位「00後」男單世界冠軍。王楚欽在獲勝時仰天大笑，賽後直言，拿到冠軍後才懂得馬龍、樊振東有多麼不容易。央視等多家官媒發文祝賀，稱這是王楚欽「從頂尖到王者的蛻變」。

綜合報導，王楚欽在25日的比賽中，以4：1輕取上個月剛戰勝過自己的巴西選手雨果．卡爾德拉諾（Hugo Calderano）奪冠，這也是中國隊在此項目的11連冠。賽後採訪中，當被問到當下心情，王楚欽說：「彷彿心頭多年的結，解開了」；對於這場比賽，他一直對自己說沒有壓力，「就像平常的比賽。正因為有這樣的心態、專注度，才有了今天這樣一場決賽」。

走下賽場的王楚欽沒有表現得很興奮，反而有些如釋重負。巴黎奧運爆冷止步次輪後，王楚欽經歷了時間不短的低谷，也因此備受質疑，直至去年WTT總決賽才逐漸恢復狀態，卻又在澳門世界盃中輸給卡爾德拉諾。

「現在每場球都感覺如履薄冰，非常艱難，也因此才懂得龍哥（馬龍）、東哥（樊振東）他們那時有多麼不容易」，王楚欽說，「隨著年齡增長，自己也逐漸感覺到，其實這個重擔不是誰都能扛起來的」。

王楚欽(左)25日和教練王皓擁抱慶祝奪冠。(新華社)
王楚欽(左)25日和教練王皓擁抱慶祝奪冠。(新華社)

對於外界多年來的質疑，王楚欽回應，他確實在三大賽上經常會輸掉一些外戰，自己之前會受到一些這樣的聲音影響，包括心裡面也一直在憋著一股勁兒，也不斷地想去證明自己。「不論是作為一名左手球員也好，還是作為一名中國乒乓球隊的運動員也好，在大家質疑中國乒乓球男隊的時候，自己也想為男隊站出來爭一口氣吧」。

王楚欽25日在比賽中慶祝得分。(新華社)
王楚欽25日在比賽中慶祝得分。(新華社)

王楚欽表示每次大賽都像一場馬拉松，而世錦賽因為場次更多，會感覺更長。他直言在如此這般小半個月時間，每天都要正常面對比賽，是對耐性的極大考驗，「好在終歸結果是好的，很開心」。

中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)
中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)

中國多家官媒紛紛發文祝賀王楚欽奪冠，央視更稱「這是王楚欽從頂尖到王者的蛻變」。上觀新聞指出，王楚欽在此次賽前強化了技術訓練，比賽中充分發揮了自己的技術特點，通過發球變化限制對方的反手優勢。這場勝利對王楚欽來說意義非凡，王楚欽用自己的經歷詮釋了堅持與拚搏的體育精神，真正扛起中國男乒的大旗，「世乒賽新王誕生，證明自己無需向誰解釋」。

中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)
中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)

王楚欽 巴西 馬龍

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