賭城明年首辦「禁藥運動會」選手獲准用藥參加跑步、舉重、游泳

總統川普長子小唐納．川普。（路透）

一場以奧運 形式進行的新體育賽事，允許選手甚至被鼓勵使用「提升表現藥物」，預計明年5月將在美國賭城拉斯維加斯初次登場，投資者包括美國總統川普 長子的企業。

英國「衛報」（The Guardian）報導，首屆「禁藥運動會」（Enhanced Games）將於2026年5月21到24日在拉斯維加斯名勝世界（Resorts World）登場。在為期4天的賽事中，選手可自由使用幾乎在所有菁英運動賽事中被禁用的藥物與療法，參加賽跑、舉重與游泳等項目。

這場賽事號稱是體育與科學的革命，旨在迎接主辦單位所說的「超人類」時代，也就是未來在菁英賽事中，藥物和科技增強手段將成為常態。

儘管主辦方宣傳這是突破過去的大膽嘗試，批評人士卻已對賽事的安全性、公平性及運動的基本精神提出質疑。

禁藥運動會的宣傳資料宣稱：「我們正在創造人類卓越的新類別，一個在醫療監督下安全、公開使用提升表現藥物的世界。」

這個宣傳噱頭雖然簡單卻又激進：與其懲罰運動員使用禁藥，不如在醫療監督下讓藥物使用正常化並加以研究。

依據禁藥運動會的模式，選手可選擇自然參賽、遵循獨立的增強方案，或使用經美國食品暨藥物管理局（FDA）核准的「試驗藥品」（Investigational Medicinal Products）來參加臨床試驗。

賽事創辦人、定居倫敦的澳洲企業家迪蘇沙（Aron D'Souza）認為，現行的反禁藥政策過時且虛偽。他說：「禁藥運動會正在革新21世紀的奧運模式…在科技與科學快速演進的時代，世界需要一項擁抱未來的體育賽事，特別是醫學上的進步。」

主辦單位承諾將提供全面的醫療篩檢、個別化健康評估，並由獨立科學與倫理委員會負責監督。但運動員將不需接受傳統禁藥檢測，而是必須主動申報所使用的藥物。批評人士警告，這種模式形同體育界對禁藥問題的「不問、不說」政策。

首屆禁藥運動會將在拉斯維加斯的名勝世界舉行，項目包括短跑、游泳和舉重。獎金相當可觀，每項比賽高達50萬美元，若打破100公尺短跑或50公尺自由式世界紀錄，另有100萬美元獎金。

許多觀察人士對禁藥運動會本身的概念感到不安。

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）透過聲明表示：「綜觀歷史，提升表現藥物對許多運動員帶來嚴重的身體和精神傷害。有些人甚至丟了性命…顯然，這場賽事會因為推廣濫用強效藥物和方法，損害運動員的健康與福祉。」

美國反禁藥組織執行長泰加（Travis Tygart）更直言：「這是一場危險的小丑表演，不是真正的運動。」

禁藥運動會也因為支持者背景而引發關注和爭議。最新一輪數百萬美元募資，包括來自美國總統川普長子小唐納 ．川普（Donald Trump Jr）、馬里克（Omeed Malik）和布斯柯克（Chris Buskirk）所領導的保守派風險投資基金1789 Capital的投資。宣布獲得資金支持的影片還顯示川普表達支持。

根據迪蘇沙的說法，以自由派政治立場及支持具爭議性生技企業聞名的科技億萬富翁提爾（Peter Thiel）也被列為賽事的主要投資人和「親近顧問」。