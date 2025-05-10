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跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

世界新聞網／輯
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圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）
圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

中國跳水奧運金牌全紅嬋在跳水世界盃三站比賽中接連不敵隊友陳芋汐，未能摘下任何單人項目冠軍，面對競技狀態下滑的壓力，其抖音帳號也出現異動，原有作品大幅刪除66條，現僅剩下66則，引發外界猜測。

在5月3日於跳水世界盃總決賽中，全紅嬋因標誌性動作207C（向後翻騰三周半抱膝）失誤，最終以409.80分獲得亞軍，輸給狀態穩定的陳芋汐。這也是全紅嬋在近27天內，於世界盃三站賽事中，連續三度敗北。

賽後全紅嬋坦言，自己「不夠自律，控制不住自己」，並強調將加強體能與力量訓練，以適應因身體發育帶來的挑戰。目前她的身高160公分，體重約48公斤，這一變化被專家認為影響其起跳高度與空中動作的穩定性，進而影響水花控制與整體技術完成度。

與此同時，網友發現她在抖音帳號上大量刪除過去與藝人虞書欣、網紅「星奇搖」等人的互動影片，其中包括熱門互送玩偶片段。此舉被解讀為意圖減少公眾關注，專注於訓練，但也可能是其團隊為避免商業爭議、加強帳號內容管理的策略之一。

目前，全紅嬋並未對清理行為直接回應，不過她的教練陳若琳曾公開表示，運動員需在公眾關注與專業訓練間保持平衡。這次帳號調整，或為備戰後續賽事、減少外界干擾的主動選擇。

全紅嬋 世界盃 陳芋汐

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