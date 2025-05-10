跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

中國跳水奧運金牌全紅嬋 在跳水世界盃 三站比賽中接連不敵隊友陳芋汐 ，未能摘下任何單人項目冠軍，面對競技狀態下滑的壓力，其抖音帳號也出現異動，原有作品大幅刪除66條，現僅剩下66則，引發外界猜測。

在5月3日於跳水世界盃總決賽中，全紅嬋因標誌性動作207C（向後翻騰三周半抱膝）失誤，最終以409.80分獲得亞軍，輸給狀態穩定的陳芋汐。這也是全紅嬋在近27天內，於世界盃三站賽事中，連續三度敗北。

賽後全紅嬋坦言，自己「不夠自律，控制不住自己」，並強調將加強體能與力量訓練，以適應因身體發育帶來的挑戰。目前她的身高160公分，體重約48公斤，這一變化被專家認為影響其起跳高度與空中動作的穩定性，進而影響水花控制與整體技術完成度。

與此同時，網友發現她在抖音帳號上大量刪除過去與藝人虞書欣、網紅「星奇搖」等人的互動影片，其中包括熱門互送玩偶片段。此舉被解讀為意圖減少公眾關注，專注於訓練，但也可能是其團隊為避免商業爭議、加強帳號內容管理的策略之一。

目前，全紅嬋並未對清理行為直接回應，不過她的教練陳若琳曾公開表示，運動員需在公眾關注與專業訓練間保持平衡。這次帳號調整，或為備戰後續賽事、減少外界干擾的主動選擇。