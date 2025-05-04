跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

5月3日，全紅嬋在世界泳聯跳水世界盃決賽後。（新華社）

3日，在北京國家游泳中心「水立方」，18歲的中國選手全紅嬋 以21.45分之差不敵隊友陳芋汐 ，以409.80分獲得2025年世界泳聯跳水世界盃總決賽女單10米台亞軍。

在決賽的全部五個動作中，全紅嬋前四跳的分數均低於發揮更為穩定的陳芋汐，連續三站世界盃收穫該項目銀牌，無緣在家門口達成世界跳水三大賽（奧運、世錦賽、世界盃總決賽）個人「全滿貫」。

結束第五跳後，全紅嬋和教練陳若琳相擁，後者拍拍她的身體以示鼓勵。「自己發育了，各方面都長了，動作肯定會有變化，所以沒有那麼快地恢復，跳成今天這樣也算可以了。」對於結果，賽後的全紅嬋反應平靜。「訓練的時候也差不多是這個水平，希望在以後的比賽和訓練中都能發揮得更好。」

在跳水所有項目中，女單10米台是公認更新換代最快的一項。數據顯示，自1984年周繼紅奪冠以來，近11屆奧運該項目冠軍的平均年齡不到18歲。身形愈小、體重愈輕，運動員完成動作需要消耗的力量和體能也就愈少。因此，發育關是女子跳台運動員成長的最大障礙。

和14歲在東京奧運一鳴驚人奪冠、創下該項目歷史最高分紀錄時相比，如今的全紅嬋長高了、變重了，體形發生了不小的變化。整個巴黎奧運 周期，她的身高長了7厘米，體重增加了約7公斤。身體發育前，全紅嬋的起跳又高又輕，她曾形容為「很飄的感覺」，但現在心態和動作上都有很多變化，「曾經的狀態可能找不到了」。

全紅嬋的對手兼搭檔、同為奧運冠軍的陳芋汐更早地體驗了「成長的煩惱」，她選擇用極度的自律迎接挑戰。比如，外出比賽時會攜帶電子秤，一度每天上10次秤，確保對體重的控制。陳芋汐曾表示，通過大量時間積累達成目標帶來的快樂，是比想幹什麼就幹什麼、想吃什麼就吃什麼更高級的快樂。

和陳芋汐一樣，全紅嬋以自律、調整技術、加強訓練等方式應對難關。陳若琳曾透露，為了適應身體的發育、為動作重新找平衡，全紅嬋增加了體能和力量訓練，每天會延長訓練時間，並對動作進行反覆的拆解。

「每個運動員都會經歷生長發育期，全紅嬋是一位非常有天賦的運動員，她對自己要求也很高，我對她非常有信心。」陳若琳說。

變化也來自外界。本次總決賽的所有單人項目採用全新的淘汰賽制，選手需在兩小時內完成「一對一」對決、半決賽和決賽三個階段的比拚。新賽制對運動員的體能、技術穩定性和心理抗壓能力等提出了更高的要求。對此，全紅嬋坦言跳下來很累，「但是總得習慣，說不定以後還會遇到什麼新的變化。所以就克服困難」。