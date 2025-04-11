足球／2030世足賽擴為64隊 將是2022年的兩倍

2030世界盃有可能擴大參賽至64隊。(路透資料照片)

在南美洲足總第80屆大會上，南美足總主席多明哥斯（Alejandro Dominguez）宣布，正式向FIFA提議將2030世界盃 擴大參賽至64隊。

「通過這個方案，阿根廷 、烏拉圭和巴拉圭將至少各自承辦一個完整小組賽階段。」多明哥斯表示。

「我們堅信百年慶典應是獨一無二的，因為僅此一次，為此我們提議破例在三大洲同步舉辦這屆64隊參賽的盛會。讓所有國家都有機會體驗世界杯，讓地球上沒有任何角落被排除在這場屬於全人類的狂歡，儘管賽事遍布各地，但它始終是我們的慶典。」

2030年世界盃將由西班牙、葡萄牙和摩洛哥三國主辦，而前3場比賽將在阿根廷、烏拉圭和巴拉圭舉行，作為致敬百年世界盃的活動。

倘若這項提案成真，意味著2030年世界盃參賽球隊數量將是2022年卡達世界盃的兩倍。

在世界盃歷史上，擴軍並不是第一次。1930年第一屆世界杯只有13支球隊參加，之後變成16支球隊；到了1982年西班牙世界杯，參賽球隊第一次達到24支；到了1998年法國世界杯，參賽球隊增加至32支。

2026年世界盃，加拿大、美國和墨西哥 將攜手舉辦，參賽隊伍更是大幅增加至48支球隊。

對於世界盃參賽球隊不斷擴充，某種程度也被外界解讀為FIFA渴望擁有14億人口的中國國足能夠挺進正賽，藉此創造龐大的經濟效益。

以今年亞洲世預賽來說，共18支球隊爭取8.5個名額，但中國隊的表現依然欲振乏力，在C組6支球隊中目前排名墊底，晉級正賽的難度相當高。也讓不少中國球迷痛罵嘲諷，即使FIFA開大門也遮蓋不住國足實力的貧弱。

如果2030年世界盃參賽球隊又增加到64隊，亞洲名額將有望擴充至12.5隊，確實降低了不少中國國足晉級的難度。

只是這樣的歡樂大派對提案讓中國自家球迷也忍不住吐槽，「就是擴到108隊，進去也是一輪遊」、「真不要臉啊」、「最後還是靠錢買進世界盃」、「那第65名肯定是中國隊」、「建議擴大到256隊！」、「FIFA真是操碎了心」、「去了也是丟人現眼」、「世界盃增加名額的速度都趕不上國足排名下滑的速度」