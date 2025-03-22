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曾和阿里巔峰對決 美國傳奇拳王佛爾曼76歲辭世

中央社／洛杉磯21日綜合外電報導
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拳擊名人堂成員、重量級拳王佛爾曼辭世，享壽76歲。(美聯社)
拳擊名人堂成員、重量級拳王佛爾曼辭世，享壽76歲。(美聯社)

美國前世界重量級拳王佛爾曼（George Foreman）家屬透過聲明宣布，佛爾曼21日與世長辭，享壽76歲。

綜合法新社和路透報導，佛爾曼與拳擊界傳奇人物阿里（Muhammad Ali）在1974年展開著名的「叢林之戰」，輸掉拳王寶座，並且中斷40連勝紀錄。

佛爾曼20年後擊倒穆勒（Michael Moorer），生涯第2度登上拳王寶座，以45歲299天之齡成為最年長的世界重量級拳擊冠軍。

家屬21日在社群平台Instagram佛爾曼官方帳號上發文說：「我們深感悲痛地宣布，我們親愛的佛爾曼2025年3月21日安詳離世，親人隨侍在側。」

聲明說：「我們感謝外界湧入的愛和祈禱，我們有幸與他成為一家人，懇請大家在我們悼念他非凡的一生時給予隱私。」

佛爾曼1949年1月10日生於德州馬紹爾（Marshall），不久後隨家人搬到休士頓（Houston），他和6個兄弟姊妹由單親媽媽撫養長大。佛爾曼在美國南部種族隔離時期的貧困家庭中長大，初中輟學，靠著高大身材和拳頭在街頭搶劫。

16歲時，佛爾曼透過時任總統詹森（Lyndon B. Johnson）推行「大社會」（Great Society）改革的就業團（Job Corps）計畫離開德州，並在別人鼓勵下將憤怒化為拳擊場上的力量。

他1968年19歲時便在墨西哥拿下奧運重量級拳擊金牌，之後轉為職業選手，一踏入拳壇拿下37連勝，並在1973年出戰喬．弗雷澤（Joe Frazier）的第2回合擊倒對手而獲得世界重量級拳王頭銜。

佛爾曼28歲退休改當牧師，10年後重出江湖，原因是他創辦的青少年中心需要經費。他48歲再度退休，職業生涯81戰76勝，其中68次將對手擊倒（KO）。

1994年，他用自己的名字賣起燒烤機，在電視廣告中展現親切笑容，成為拳壇外的名人，還曾主持電視節目。

佛爾曼結過4次婚，5個兒子都取名喬治，期盼榮辱與共，他還有5個親生女兒，並收養2個孩子。

拳擊名人堂成員、重量級拳王佛爾曼辭世，享壽76歲。(美聯社)
拳擊名人堂成員、重量級拳王佛爾曼辭世，享壽76歲。(美聯社)

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