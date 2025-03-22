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生涯100次跳過6米「瑞典鳥人」下個目標：撐竿跳6米30

中新社／南京22日電
3月22日，在2025南京世界田聯室內錦標賽男子撐桿跳高決賽中，瑞典選手杜普蘭提斯以6米15摘得金牌。（中新社）
3月22日，在2025南京世界田聯室內錦標賽男子撐桿跳高決賽中，瑞典選手杜普蘭提斯以6米15摘得金牌。（中新社）

2025南京世界田聯室內錦標賽22日迎來一位重磅級田徑明星登場，瑞典名將將杜普蘭提斯（Armand Duplantis）毫無懸念地奪得男子撐竿跳高冠軍。雖然外界期待的「第12次打破世界紀錄」沒有上演，但他卻突破了一項自己稱之為「不可思議的關卡」。

南京之行前，有「瑞典鳥人」之稱的杜普蘭提斯已經98次跳過6米，當晚在室內世錦賽比賽現場，他4次躍過6米，職業生涯已超過100次突破這一關卡。

6米，對於很多撐竿跳高職業選手來說是一個難以企及的高度，巴黎奧運只有他一人跳過這一高度。「100次跳過6米，這是我一直想要突破的一項關卡，簡直太不可思議了，甚至有些神奇。」杜普蘭提斯賽後說。 

杜普蘭提斯堪稱男子撐竿跳高天才，是名副其實的「世界紀錄收割機」。去年巴黎奧運，杜普蘭提斯在早早鎖定金牌的情況下不斷衝擊高度，先是跳過6米10打破奧運會紀錄，隨後又在第三次試跳6米25時成功躍過，打破他此前在鑽石聯賽廈門站創造的6米24世界紀錄。 

2025賽季剛剛開始，杜普蘭提斯就給人們再度帶來驚喜——今年2月，他在法國的一場室內賽中跳出6米27，這是他第11次刷新世界紀錄。

南京，杜普蘭提斯說對於具體成績沒有「執念」，但也透露跳到6米30以上是他近期的目標。

杜普蘭提斯第一次挑戰6米10高度失利，但他在第二次試跳時成功，並又一舉突破6米15。杜普蘭提斯沒有繼續衝擊新的高度，最終以6米15奪得冠軍。

杜普蘭提斯表示，撐竿跳高始終是「一場內心的戰鬥」，內心的鬥志和激情是最大的動力，他仍然朝著更高的高度起跳。 

瑞典選手杜普蘭提斯在決賽中越過6米15的高度後慶祝。（新華社）
瑞典選手杜普蘭提斯在決賽中越過6米15的高度後慶祝。（新華社）

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