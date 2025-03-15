我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽署行政命令 裁減美國之音等國營媒體員工

年過50歲容易失眠 醫曝常見7大生理原因都與「這」有關

李佳豪晉級全英羽球賽決賽 台灣男單第2人

中央社／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
全英羽球公開賽4強賽，李佳豪（圖）擊敗法國選手後振臂吶喊。（美聯社）
全英羽球公開賽4強賽，李佳豪（圖）擊敗法國選手後振臂吶喊。（美聯社）

台灣羽球好手李佳豪今天在全英羽球公開賽男單4強與法國新星藍尼爾激戰3局、69分鐘，以19比21、21比14、21比17取勝，成為繼周天成後，史上第2位闖進全英賽決賽台灣男單選手。

世界排名第22的李佳豪在上一站法國奧爾良大師賽闖進8強後，擺脫開季前3站一輪遊陰霾，本週前進在英國伯明罕舉辦的超級1000系列全英公開賽並一路過關斬將，擊敗香港好手李卓耀、日本選手田中湧士、西本拳太，躋身4強行列。

李佳豪4強對手為20歲法國新星藍尼爾（Alex Lanier），對手不僅曾在去年超級750系列日本公開賽登頂，且剛於上一站奧爾良大師賽封王，氣勢正旺，目前排名世界第10。

李佳豪生涯首度與藍尼爾交手，開局就連得4分，隨後在7比4領先時連丟7分，反倒陷入落後。

李佳豪在最多落後8分情況下展開反擊，並在15比20落後時，靠著斜線進攻與網前迅速做出下壓攻擊，一連化解對手4個局點機會，可惜關鍵時刻一記近身球，回擊掛網失誤，以19比21丟掉首局。

次局戰況膠著，李佳豪在10比10平手時，連拿9分掌控比賽節奏，並以21比14成功延長戰線。

李佳豪決勝局延續這股氣勢，帶著11比7領先進入技術暫停，並逐步擴大優勢，以20比14逼出賽末點，儘管錯過3個賽末點機會，所幸關鍵時刻頂住壓力，以21比17勝出，續創生涯在超級1000系列等級賽事最佳成績，也讓李佳豪開心地振臂歡呼。

李佳豪闖進決賽後，追平台灣選手在全英賽男單最佳成績，成為繼周天成2020年拿下亞軍後，史上第2位叩關單打決賽的台灣男子選手，接下來將與中國球王石宇奇爭冠。

羽球 日本 香港

上一則

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

下一則

MLB／撿到大谷翔平返鄉全壘打 女球迷：要當傳家寶珍藏

延伸閱讀

場邊人語／尼克西征 幫手再增

場邊人語／尼克西征 幫手再增
網球／詹皓晴攜庫德梅托娃 晉級印地安泉網賽16強

網球／詹皓晴攜庫德梅托娃 晉級印地安泉網賽16強
中華隊「殊死戰」6:3贏西班牙 晉級2026世界棒球經典賽

中華隊「殊死戰」6:3贏西班牙 晉級2026世界棒球經典賽
MLB官網火速報導中華隊晉級：讓人無法想像的事沒發生

MLB官網火速報導中華隊晉級：讓人無法想像的事沒發生

熱門新聞

斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
巴特勒加入後勇士戰績直線上升。(路透)

NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄

2025-03-08 02:10
勇士隊球星庫明加傷癒即將復出。(路透資料照片)

NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望復出打國王

2025-03-12 00:14
NBA洛杉磯湖人隊。

NBA／湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼近史上最高

2025-03-07 23:05
籃網以111：108擊退湖人。(路透)

NBA／湖人半場就在打擋拆 總教練：不知道在幹嘛

2025-03-11 00:01
大谷翔平扛出2分全壘打。(擷自YouTube@MLB)

MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉單局挨道奇3轟

2025-03-15 09:28

超人氣

更多 >
3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」
什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好
具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安
台「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警

台「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開