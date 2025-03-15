李佳豪晉級全英羽球賽決賽 台灣男單第2人

全英羽球公開賽4強賽，李佳豪（圖）擊敗法國選手後振臂吶喊。（美聯社）

台灣羽球 好手李佳豪今天在全英羽球公開賽男單4強與法國新星藍尼爾激戰3局、69分鐘，以19比21、21比14、21比17取勝，成為繼周天成後，史上第2位闖進全英賽決賽台灣男單選手。

世界排名第22的李佳豪在上一站法國奧爾良大師賽闖進8強後，擺脫開季前3站一輪遊陰霾，本週前進在英國伯明罕舉辦的超級1000系列全英公開賽並一路過關斬將，擊敗香港 好手李卓耀、日本 選手田中湧士、西本拳太，躋身4強行列。

李佳豪4強對手為20歲法國新星藍尼爾（Alex Lanier），對手不僅曾在去年超級750系列日本公開賽登頂，且剛於上一站奧爾良大師賽封王，氣勢正旺，目前排名世界第10。

李佳豪生涯首度與藍尼爾交手，開局就連得4分，隨後在7比4領先時連丟7分，反倒陷入落後。

李佳豪在最多落後8分情況下展開反擊，並在15比20落後時，靠著斜線進攻與網前迅速做出下壓攻擊，一連化解對手4個局點機會，可惜關鍵時刻一記近身球，回擊掛網失誤，以19比21丟掉首局。

次局戰況膠著，李佳豪在10比10平手時，連拿9分掌控比賽節奏，並以21比14成功延長戰線。

李佳豪決勝局延續這股氣勢，帶著11比7領先進入技術暫停，並逐步擴大優勢，以20比14逼出賽末點，儘管錯過3個賽末點機會，所幸關鍵時刻頂住壓力，以21比17勝出，續創生涯在超級1000系列等級賽事最佳成績，也讓李佳豪開心地振臂歡呼。

李佳豪闖進決賽後，追平台灣選手在全英賽男單最佳成績，成為繼周天成2020年拿下亞軍後，史上第2位叩關單打決賽的台灣男子選手，接下來將與中國球王石宇奇爭冠。