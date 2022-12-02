藍武士永不言敗：日本隊踢贏西班牙「打破世界盃魔咒」

踢入致勝球後慶祝的日本隊。左起：三笘薰、田中碧、前田大然、鎌田大地。（Getty Images）

「這場勝利，將讓大家相信，日本 首戰贏德國 不是奇蹟，而是必然。」日本足球國家隊再次戲劇化上演逆轉勝，在卡達世界盃 E組的最後一場小組賽、上半場落後一球的情況下，日本隊於下半場開賽10分鐘內連入二球，最終2：1爆冷擊敗曾拿下世足冠軍的西班牙「無敵艦隊」，以小組賽第一名之姿出線16強。為日本隊在對戰德國及西班牙的兩場比賽皆創造進球的中場球員堂安律，也立刻成為廣受關注的大功臣；而另一名球員三笘薰在比賽中展現的拚勁和助攻，更被NHK盛讚為「永不放棄的態度」。

日本國家隊出戰賽前普遍被評價為小組最強的西班牙；由於前兩場對抗德國及哥斯大黎加的小組賽，日本的戰績為一勝一敗，因此在最後一場小組賽中，日本有著「絕對不能輸、輸了就淘汰」的壓力。然而自上半場一開賽，西班牙就牢牢控制球權，在日本半場造成巨大壓迫。

儘管在第8分鐘日本隊在自家龍門旁搶到球、前鋒伊東純也直攻西班牙球門，但踢失未能射正；這也是日本在上半場僅有的兩次射門之一，另一次是效力德甲的中場球員鎌田大地在第36分鐘嘗試攻門被擋下，且越位在先。

而西班牙在第11分鐘即由前鋒莫拉塔（Álvaro Morata）頭槌破門，其後西班牙不斷對日本發動猛攻，全場5次射門、3次射正，日本光是為了防守，就連吞3張黃牌。至上半場結束，西班牙1：0領先，其傳球次數已經超過500次、控球率78%以上，而日本的控球率只有14%，局勢可說是一面倒。

在下半場開賽的4分鐘內，堂安律於西班牙禁區邊緣成功斷球，旋即起腳射門破網，在第48分鐘將比數扳平為1：1。（Getty Images）

賽場內，不斷歡呼的日本球迷。（Getty Images）

然而在中場休息結束後，總教練森保一換上了左邊鋒三笘薰、以及在對抗德國之戰進球立功的堂安律，這次的調度立即使讓賽場風雲變色——在下半場開賽的4分鐘內，堂安律在西班牙門將西蒙（Unai Simón）清球時，於西班牙禁區邊緣成功斷球，旋即起腳射門，西蒙雖然快速反應，但只能擦到球皮，未能成功撲救，日本隊破網拿下第一分，在第48分鐘將比數扳平。

緊接著，堂安律再次發起攻勢，將球帶到西班牙禁區，西班牙球員立即回防，三笘薰在底線驚險救球傳中、中場田中碧趕到西班牙門前補上一腳，破門入網。這一球，經VAR判定，由於在三笘薰救球之前，球體仍有一小部分壓在底線上，因此仍在界內，屬於有效進球，日本隊攻下第二分，逆轉領先。

確認進球有效之後，日本隊才開始慶祝，而西班牙隊的氣氛瞬間凝重，隨即展開更加猛烈的攻勢，接連換人上場，而日本隊嚴密防守，即使西班牙球員不斷在日本禁區外尋找破門機會，但日本隊牢牢守住禁區、多次化解西班牙球員的起腳射門，加上在球門左側隨時伺機反攻的三笘薰，對西班牙始終造成威脅。

直至傷停補時7分鐘後，結束的哨音響起，西班牙隊多次射門皆未能突破日本防線，日本隊「藍武士」彷彿複製貼上對抗德國之戰，以下半場的2顆進球，擊敗西班牙「無敵艦隊」，拿下2：1的勝利；而這場勝利也讓日本隊拿到3分的小組積分，以總分6分的E組第一之姿出線，躋身卡達世界盃16強。整場比賽，日本隊的控球率僅17%、西班牙則高達83%，其賽果讓全球驚嘆。

兩場戰勝曾為世足冠軍的德國、西班牙之戰，使日本球迷和媒體為之興奮不已——日本在賽前抽中強敵環繞的死亡之組E組，原本讓許多人深深擔憂，加上日本從1998年打入世界盃以來，一直有一屆表現好，一屆表現差的魔咒，此前在2018年俄羅斯世界盃進入16強、2014年巴西世界盃小組賽被淘汰，這次的卡達世界盃晉級，可說是打破了長久以來的「世界盃魔咒」。

三笘薰從底線邊緣傳球，成功助攻。（歐新社）

田中碧在西班牙門前接到三笘薰傳球，起腳破門。 （Getty Images）

森保一成功的換人策略再次受到日本球迷的讚賞，原本在上一場比賽，藍武士輸給世界排名遜於日本的哥斯大黎加，導致森保一飽受批評；賽前森保一未把名將大迫勇也選入國家隊，已經引起質疑，但如今的甜美戰果，使得國家隊上下再次成為日本的英雄。

而連續立功的堂安律同樣受到關注；本屆的日本隊有多位旅外球員，其中多數在德甲踢球，其中也包括堂安律——堂安律現效力於德甲球隊弗賴堡，現年24歲的他很早就展露才華，從小學時期，便在俱樂部西宮少年SS踢球，而在小學畢業、升入初中時，即受到大阪飛腳、大阪櫻花、名古屋鯨魚等J聯賽球隊邀請加入，在2011年選擇了大阪飛腳的U15梯隊。效力期間球隊拿下三座青年大賽冠軍。

在青少年梯隊表現亮眼的堂安律，2015年便成為大阪飛腳的正式球員、2016年更成了球隊主力；以及在同年10月入選日本U19國家隊，出賽U19亞洲盃，幫助日本拿下冠軍，並被選為當屆MVP、以及在12月獲得亞足協頒發的2016年最佳年輕球員的稱號。

堂安律在國內外的精采表現，很快就受到了歐洲聯賽的注意，荷甲格羅寧根（FC Groningen）率先遞出橄欖枝，在2017年向大阪飛腳租借堂安律，隔年與堂安律正式簽約，其後堂安律留在荷甲踢球、其後被租借到德甲比勒費爾德（Arminia Bielefeld），至2022年7月與弗賴堡簽約，正式加盟德甲。

日本隊在第51分鐘攻入第二球，取得領先。（美聯社）

2日戰勝西班牙後，堂安律接受NHK訪問時，滿懷興奮表示：

「在這場勝利之後，我相信大家會認為第一場比賽（日本2：1踢贏德國）不是奇蹟，而是必然，我想越過日本隊止步16強的高牆。」

此前，日本隊在世界盃最好的成績，就是打入16強，日本隊此次連勝兩支冠軍球隊、以小組第一出線，雖還未打破歷史，但已為日本舉國上下帶來持續突破、創造新歷史的莫大希望。

NHK也大力盛讚現效力英超布萊頓（Brighton & Hove Albion F.C）的三笘薰，認為三笘薰在底線救球的頑強，正是展現了日本隊永不放棄的堅持精神，三笘薰也在賽後受訪時表示：「只有毫釐之差（球就出界），但我想著如果能踢回場內就好了，所以努力伸直了腳去踢。」以此，為日本隊助攻，和從小一起踢球的好友田中碧，一起創造了極為戲劇性的致勝進球。

三笘薰在賽後受訪時表示：「只有毫釐之差（球就出界），但我想著如果能踢回場內就好了，所以努力伸直了腳去踢。」 （美聯社）

日本下一戰，將對上F組第二名克羅埃西亞，克羅埃西亞是上屆俄羅斯世界盃的亞軍，克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modrić）是世界頂級中場球員，曾拿下金球獎、世界足球先生等球壇各項榮譽；再次面對強大的敵手，藍武士鬥志高昂，三笘薰表示：

「在這裡（世界盃）的勝負，會改變日本足球未來，絕對要贏。」

另一方面，西班牙雖然敗給日本，但憑一勝一和一敗的成績，獲得4分小組積分；在與日本比賽的同一時間，E組另兩支球隊——德國與哥斯大黎加也進行著其最後一場小組賽，最終德國2：4踢贏哥斯大黎加，積分也來到4分，但因西班牙首場比賽以7：0大勝哥斯大黎加，累積的淨勝球數在此時成為保命符，讓西班牙力壓德國、收下小組第二的成績出線，並將出戰F組第一名摩洛哥。