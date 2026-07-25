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MLB／山本由伸6局失1分拿下日美通算第100勝 道奇4連勝

記者葉姵妤／即時報導
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道奇隊日籍投手山本由伸25日繳出先發6局失1分的表現，拿下美日生涯通算第100勝...
道奇隊日籍投手山本由伸25日繳出先發6局失1分的表現，拿下美日生涯通算第100勝。（路透）

道奇隊今天作客紐約以4：3擊敗大都會隊，拿下近期4連勝，日籍投手山本由伸繳出先發6局失1分的表現，拿下本季第11勝，這同時已是他美、日職通算的生涯第100勝。

山本由伸前一場出賽以102球對洋基隊投出生涯例行賽首場完投勝，今天再次在紐約登板，但對上大都會投得有些跌跌撞撞。首局在2出局後被連敲2安，接著在滿球數時K掉羅伯特（Luis Robert Jr.），2局下投出3上3下。3局下又接連投出2次四壞球保送，但他也成功守住二、三壘有人的危機。

山本由伸接著在5局下連續被敲2安，2出局一、三壘有人時，再被比切特（Bo Bichette）揮安打失1分，投完6局用了100球後退場，共計被揮出5支安打，有3次保送，送出5次三振，失1分，目前防禦率2.72，本季19場先發有15場是優質先發。

道奇打線在3局上靠著塔克（Kyle Tucker）的陽春砲先馳得點，捕手拉辛（Dalton Rushing）再敲安打，大谷翔平靠野手選擇上壘，帕赫斯（Andy Pages）的滾地球送回第2分，接著又靠捕手捕逸多添分數，道奇單局打下3分。4局上赫南德茲（Teoscar Hernandez）二壘打、帕赫斯（Andy Pages）安打多添1分保險分。

道奇隊牛棚雖在8局下遇上亂流，但最終守住1分領先收下勝利。山本由伸拿下個人本季第11勝，也是他大聯盟生涯第30勝，加上他在日職7年間拿下的70勝，完成日、美通算100勝的里程碑，成為史上第21位達成此成就的日本球員。

至於大谷翔平擔任先鋒、指定打擊，但5打數沒有安打，吞下1次三振，打擊率下滑至2成82，近期已連續40個打席沒有擊出全壘打。

精華 FAQ

  • 他先發6局被敲5安、失1分，送出5次三振並有3次保送，收下本季第11勝；同時完成美、日職通算第100勝，成為史上第21位達成此成就的日本球員。

  • 道奇在3局上靠塔克陽春砲先開紀錄，接著靠拉辛安打、大谷上壘與帕赫斯滾地球及捕逸單局攻下3分；4局上再添1分保險，最後守住領先奪勝。

  • 大谷此役擔任先鋒、指定打擊，5打數沒有安打，吞下1次三振，打擊率下滑到2成82；此外他已連續40個打席沒有擊出全壘打，長打火力暫時降溫。

大谷翔平 道奇 山本由伸

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