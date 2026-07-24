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MLB／優先陪伴家人缺席川普接見 貝茲：向那些會生氣的人道歉

記者葉姵妤／即時報導
道奇連續兩年前進白宮，這次貝茲則是再次缺席，理由是想把時間優先留給家人。(路透)
道奇連續兩年前進白宮，這次貝茲則是再次缺席，理由是想把時間優先留給家人。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

道奇球星貝茲因想把時間留給家人，缺席球隊赴白宮的接見活動，並坦言理解外界可能不滿，特別向生氣的人道歉。

道奇隊連續兩年奪下世界大賽冠軍，依照傳統獲邀前進白宮，23日接受川普總統的接見，但道奇出席的球員中，除了少了在傷兵名單中的選手，明星游擊手貝茲（Mookie Betts）也缺席，仍舊成為討論的話題。

冠軍隊造訪白宮的行程因涉及政治因素，過去也有不少球員選擇婉拒。貝茲在2019年效力於紅襪隊時，就曾選擇不參加白宮的訪問活動，當時是川普的第一任總統任期。去年道奇造訪白宮前，貝茲也一度猶豫，最後決定參加的原因，是不希望自己的選擇模糊焦點。

然而道奇連續兩年前進白宮，這次貝茲則是再次缺席，理由是想把時間優先留給家人，且早在本月上旬就表達不會參與相關活動，因今年迎接自己的第3個孩子出生，也需要隨隊四處征戰，貝茲希望把時間花在陪伴家人，並且好好休息。

貝茲明白，自己的決定會造成外界很多的討論，他向因此感到不滿的人致歉，「我向那些會因此生氣的人道歉，因為一定會有人因此感到不滿。」

白宮 道奇 世界大賽

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