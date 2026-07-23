我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗刷15年來笑柄？ 拉斯維加斯荒地迎「心」地標

員工嫌母醜阻參加婚禮 被老闆臭罵一頓「不孝之人 企業不養」炒了

MLB／37歲再投出塞揚級身手 塞爾6局飆11K、防禦率2.19大聯盟第二

記者葉姵妤／即時報導
勇士隊37歲左投塞爾。(路透)
勇士隊37歲左投塞爾。(路透)

勇士隊37歲左投塞爾（Chris Sale）今天出戰教士隊，先發6局失3分拿下勝投，幫助勇士以6：5拿下勝利，單場飆出11次三振，完成他生涯第94場至少10K的比賽，目前防禦率僅2.19也在大聯盟排名第二。

塞爾在第2局失3分中斷連續10局無失分，但之後狀況回穩，完成6局的投球，合計被敲5支安打，繳出優質先發表現。而在勇士近36場比賽中，只有6場比賽有投手至少投滿6局，其中有3次是由塞爾所完成。

塞爾今天單場飆11K，生涯投出94場單場至少10次三振的比賽，超越席林（Curt Schilling）獨居史上第7。

賽爾本季出賽19場拿下11勝，共投111局，送出134次三振，防禦率2.19，在全大聯盟僅次於釀酒人火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的1.57。

38歲以上且至少先發20場的投手中，歷史上則只有3人曾繳出低於2.20的防禦率，分別為2005年42歲克萊門斯（Roger Clemens）寫下的1.87，以及今年季後將引退的韋蘭德（Justin Verlander）曾在2022年以39歲的年紀投出1.75防禦率。

賽爾在2020年至2023年效力於紅襪隊時因傷所苦，4個球季合計僅投151局，2024年來到勇士隊後第一年就奪下國聯塞揚獎，如今在勇士的第3個球季又找回昔日的巔峰身手，若能持續維持絕佳狀況，有望爭取近3年內第2座塞揚獎。

勇士總教練魏斯（Walt Weiss）表示：「這真的很違背常理，他在波士頓因傷缺席了那麼長一段時間，來到這裡後，卻能重新讓原本就偉大的職業生涯又像『返老還童』一樣，而且還是在這個年紀做到，這真的很令人驚艷。」

精華 FAQ

  • 他先發6局失3分、被敲5安，送出11次三振並拿下勝投，幫助勇士以6：5贏球。雖然第2局失掉3分，但之後迅速回穩，整體仍屬優質先發。

  • 他本季出賽19場拿下11勝，累積111局送出134次三振，防禦率僅2.19，僅次於米蕭洛斯基的1.57，排名全大聯盟第二，表現相當亮眼。

  • 他生涯第94次單場至少10K，超越席林獨居史上第7；同時也是他自傷病低潮後，在勇士持續找回巔峰的重要證明，也讓他有望再拚塞揚獎。

上一則

NBA／從發展聯盟打回塞爾蒂克先發 綠衫軍3年1500萬提前續約華許

延伸閱讀

MLB／山本由伸生涯首場完投勝 道奇8：2打敗洋基

MLB／山本由伸生涯首場完投勝 道奇8：2打敗洋基
MLB／43歲韋蘭德宣布季後退休 才剛獲選明星賽「傳奇球員」

MLB／43歲韋蘭德宣布季後退休 才剛獲選明星賽「傳奇球員」
MLB／大谷翔平第9次首局首打席開轟 道奇卻遭響尾蛇橫掃

MLB／大谷翔平第9次首局首打席開轟 道奇卻遭響尾蛇橫掃
MLB／佐佐木朗希挨2轟優質先發未勝 大谷翔平熄火4支0吞2K

MLB／佐佐木朗希挨2轟優質先發未勝 大谷翔平熄火4支0吞2K

熱門新聞

哈蘭德帶領挪威闖進世界盃8強，已是最佳紀錄。（美聯社）

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

2026-07-21 20:13
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

2026-07-19 19:56
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

2026-07-19 19:07
法國姆巴佩下半場兩度攻破球門。（路透）

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

2026-07-18 18:51
川普為阿根廷頒銀牌。（美聯社）

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

2026-07-19 19:00

超人氣

更多 >
廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了

廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮