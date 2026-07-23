MLB／37歲再投出塞揚級身手 塞爾6局飆11K、防禦率2.19大聯盟第二

勇士隊37歲左投塞爾。(路透)

勇士隊37歲左投塞爾（Chris Sale）今天出戰教士隊，先發6局失3分拿下勝投，幫助勇士以6：5拿下勝利，單場飆出11次三振，完成他生涯第94場至少10K的比賽，目前防禦率僅2.19也在大聯盟排名第二。

塞爾在第2局失3分中斷連續10局無失分，但之後狀況回穩，完成6局的投球，合計被敲5支安打，繳出優質先發表現。而在勇士近36場比賽中，只有6場比賽有投手至少投滿6局，其中有3次是由塞爾所完成。

塞爾今天單場飆11K，生涯投出94場單場至少10次三振的比賽，超越席林（Curt Schilling）獨居史上第7。

賽爾本季出賽19場拿下11勝，共投111局，送出134次三振，防禦率2.19，在全大聯盟僅次於釀酒人火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的1.57。

38歲以上且至少先發20場的投手中，歷史上則只有3人曾繳出低於2.20的防禦率，分別為2005年42歲克萊門斯（Roger Clemens）寫下的1.87，以及今年季後將引退的韋蘭德（Justin Verlander）曾在2022年以39歲的年紀投出1.75防禦率。

賽爾在2020年至2023年效力於紅襪隊時因傷所苦，4個球季合計僅投151局，2024年來到勇士隊後第一年就奪下國聯塞揚獎，如今在勇士的第3個球季又找回昔日的巔峰身手，若能持續維持絕佳狀況，有望爭取近3年內第2座塞揚獎。

勇士總教練魏斯（Walt Weiss）表示：「這真的很違背常理，他在波士頓因傷缺席了那麼長一段時間，來到這裡後，卻能重新讓原本就偉大的職業生涯又像『返老還童』一樣，而且還是在這個年紀做到，這真的很令人驚艷。」