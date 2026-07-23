我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「被裁掉的女孩」暴紅 AI主角討論量破8億 流量碾壓真人

早就被盯上？南加華女住宅遭竊 20萬財物全沒

MLB／道奇前進白宮山本、大谷互稱對方比較強 川普不知克蕭已退休

記者陳宛晶／即時報導
道奇隊今天一身西裝筆挺前進白宮，接受川普總統接見。(美聯社)
道奇隊今天一身西裝筆挺前進白宮，接受川普總統接見。(美聯社)

完成世界大賽二連霸的道奇隊，今天一身西裝筆挺前進白宮，接受川普總統接見，山本由伸去年成為奪冠功臣，川普詢問他：「你和大谷誰比覺厲害？」兩人都手比對方，逗笑全場。

川普發表約20分鐘的演說，逐一點名重點選手，其中也包括去年已經退役的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），尷尬的是，川普脫稿演出，並未更新到他已經退休的消息。

川普轉向道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）詢問：「我猜他現在還是投得很好吧？」羅伯茲回應：「他現在都跟家人在一起」，川普並未放棄這個話題，繼續說著：「是啊！但關鍵還是天賦吧！棒球比賽就是看天賦。」當場詢問克蕭：「如果球隊需要你，你還是可以上場投球吧？」結果克蕭回應：「不會」，川普說：「他很聰明」。

川普也介紹到大谷、山本等人，提到山本在去年世界大賽不可以思議的表現，「他人在哪裡？」找到山本後上前問詢問他和大谷誰比較強，結果兩人都秒比對方。

山本由伸去年成為奪冠功臣，川普詢問他：「你和大谷誰比覺厲害？」兩人都手比對方，逗...
山本由伸去年成為奪冠功臣，川普詢問他：「你和大谷誰比覺厲害？」兩人都手比對方，逗笑全場。(美聯社)

道奇隊今天一身西裝筆挺前進白宮，接受川普總統接見。(美聯社)
道奇隊今天一身西裝筆挺前進白宮，接受川普總統接見。(美聯社)

道奇官方IG分享許多選手在白宮的照片，其中也包括山本先注意到鏡頭，將頭倚向大谷，大谷短暫配合後就露出奇怪的表情，一秒都克制不了調皮。

大谷翔平、山本由伸於白宮合影。(取自道奇Instagram)
大谷翔平、山本由伸於白宮合影。(取自道奇Instagram)

▲ 影片來源：Instagram＠dodgers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 道奇隊是在完成世界大賽二連霸後前往白宮，接受川普總統接見。球員們以西裝筆挺亮相，成為球隊奪冠後的重要公開行程。

  • 川普直接問山本由伸：「你和大谷誰比較厲害？」結果兩人都立刻手指對方，等於互相推崇彼此，讓在場人士都笑了出來。

  • 川普未更新克蕭已退休的消息，還問他球隊需要時是否能上場投球。克蕭回應「不會」，川普則說他很聰明，現場因此出現尷尬但也帶點幽默的互動。

道奇 白宮 川普

上一則

NBA／鮑爾爆湖人昔日內幕 教練竟要求藍道「只准擋人搶籃板」

延伸閱讀

MLB／若在森林迷路不會打給誰？山本由伸：大谷忙著顧小孩不會接

MLB／若在森林迷路不會打給誰？山本由伸：大谷忙著顧小孩不會接
MLB／山本由伸搭包機飛往費城 大谷治療膝蓋準備迎戰洋基

MLB／山本由伸搭包機飛往費城 大谷治療膝蓋準備迎戰洋基
MLB／雙重賽完投比勝投更有價值 山本由伸：喜歡在洋基球場投球

MLB／雙重賽完投比勝投更有價值 山本由伸：喜歡在洋基球場投球
MLB／大谷翔平有傷仍拿左腳冒險拚上壘 道奇教頭：他說他沒事

MLB／大谷翔平有傷仍拿左腳冒險拚上壘 道奇教頭：他說他沒事

熱門新聞

哈蘭德帶領挪威闖進世界盃8強，已是最佳紀錄。（美聯社）

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

2026-07-21 20:13
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

2026-07-19 19:56
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

2026-07-19 19:07
法國姆巴佩下半場兩度攻破球門。（路透）

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

2026-07-18 18:51
川普為阿根廷頒銀牌。（美聯社）

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

2026-07-19 19:00

超人氣

更多 >
廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了

廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮