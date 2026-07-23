我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

記者葉姵妤／即時報導
李灝宇4局上轟出一發超前比數的3分全壘打，幫助老虎隊以5：1打下勝利。（路透）
李灝宇4局上轟出一發超前比數的3分全壘打，幫助老虎隊以5：1打下勝利。（路透）

老虎隊作客瑞格利球場（Wrigley Field）與小熊隊三連戰最後一場比賽，李灝宇擔任先發二壘手、第8棒，4局上轟出一發超前比數的3分全壘打，一棒定江山，幫助老虎隊以5：1打下勝利，系列賽2勝1敗收場。

小熊隊22日在1局下靠鈴木誠也的陽春砲（本季第17轟）打下1：0領先，老虎隊則是在2局上由托特森（Spencer Torkelson）還以一發陽春全壘打將比數扳平，雙方1：1平手再戰。

李灝宇22日在2局上首打席擊出二壘滾地球出局。4局上老虎隊靠格林（Riley Greene）敲出二壘打、托特森四壞球保送攻占一、二壘，李灝宇在2出局後上場打擊，面對小熊隊先發投手瑞伊（Colin Rea），先看了3顆壞球進壘，接著抓準第4球、92.6英里（約149公里）的速球，轟出中外野大牆。

精華 FAQ

  • 他在4局上於2出局、一二壘有人時轟出中外野3分全壘打，一棒將比數改寫為4：1，成為老虎隊此戰的致勝打點，也直接奠定勝局。

  • 這是他本季第5轟，也是相隔10場比賽後再度開轟；同時他已連續7場比賽敲安，刷新個人在大聯盟紀錄，並追平張育成的台灣打者紀錄。

  • 小熊先靠鈴木誠也陽春砲領先，老虎隨即由托特森追平，之後李灝宇轟出超前3分砲，9局再添保險分，最後以5：1收下系列賽2勝1敗。

▲ 影片來源：x平台＠tigers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

李灝宇用這發3分彈替老虎隊超前比數，擊球初速105.9英里（約170.4 公里）、飛行距離389英尺（約118.6公尺），也打下球隊的致勝一擊。李灝宇繼美國時間7月2日對上遊騎兵之戰後，相隔10場比賽再開轟，也是他本季第5發全壘打。

9局上老虎隊又有攻勢，特森安打上壘，麥金斯崔（Zach McKinstry）二壘打替老虎隊追加1分保險分，李灝宇接著上場，擊出中外野飛球，被阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）美技滑接，沒收可能形成的安打。

李灝宇此戰4打數敲1轟，敲回關鍵的3分打點，另吞下1次三振，個人連續7場比賽敲安打，刷新他個人在大聯盟的紀錄，也追平張育成寫下的台灣打者最長連續安打紀錄，目前打擊率2成56。

上一則

NBA／擺脫場外風波布里吉斯轉戰太陽 喊話重新贏得信任

下一則

世界盃失利梅西低調返鄉 小粉絲：你是傳奇 全阿根廷都愛你

延伸閱讀

MLB／山本由伸生涯首場完投勝 道奇8：2打敗洋基

MLB／山本由伸生涯首場完投勝 道奇8：2打敗洋基
MLB／佐佐木朗希挨2轟優質先發未勝 大谷翔平熄火4支0吞2K

MLB／佐佐木朗希挨2轟優質先發未勝 大谷翔平熄火4支0吞2K
MLB／大谷翔平第9次首局首打席開轟 道奇卻遭響尾蛇橫掃

MLB／大谷翔平第9次首局首打席開轟 道奇卻遭響尾蛇橫掃
MLB／費城人5轟炸飛道奇 大谷翔平4支0吞2K

MLB／費城人5轟炸飛道奇 大谷翔平4支0吞2K

熱門新聞

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

2026-07-19 19:56
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

2026-07-19 19:07
哈蘭德帶領挪威闖進世界盃8強，已是最佳紀錄。（美聯社）

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

2026-07-21 20:13

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招