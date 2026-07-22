蔡其昌訪美重申台美友誼 擔任MLB大都會台灣日開球嘉賓

民進黨立法院黨團總召蔡其昌代表民進黨中央及民進黨團率團訪美，出發前於桃機受訪。(記者黃仲明／攝影)

民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天代表民進黨中央及民進黨團率團訪美，黨中央代表為政策會執行長、立委吳思瑤，黨團部分則有民進黨團副幹事長沈伯洋 、陳培瑜，及立法院台美國會聯誼會長、立委王定宇共5人。蔡其昌指出，訪問結束後，他將以中華職棒大聯盟會長，參加美國職棒大聯盟紐約大都會 隊台灣日活動。

影片來源：聯合新聞網

蔡其昌表示，此行是代表民主進步黨黨團跟民主進步黨前往華府 訪問，總統、民進黨主席賴清德希望他能作為代表，跟美方一些好朋友見面，此行主要會跟美方重申台美友誼，更重要的是，這次有約了美國國會及行政部門訪問。

蔡其昌說，將鎖定台海的和平穩定、台灣國防自主的決心等議題，以及台美產業經貿的交流，是此行跟美方交換意見3個重要主題。同時代表賴清德「感謝美方對我們的支持」，對於台灣海峽的和平穩定，對台灣的國防自主、建立國防的韌性，民主進步黨一定會信守跟美國的承諾，努力壯大自己，持續深化台美之間的情誼。

蔡其昌也透露訪美行程結束後，他將以中華職棒大聯盟會長的身分，受邀出席美國職棒大聯盟紐約大都會隊台灣日活動，並擔任開球佳賓。感謝在紐約的台商及台僑，以及大都會球團的支持，他會在台灣日開球，讓世界可以看見台灣，也看見台灣的棒球。