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MLB／費城人5轟炸飛道奇 大谷翔平4支0吞2K

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平20日4打數沒有安打、吞下2次三振。(美聯社)
大谷翔平20日4打數沒有安打、吞下2次三振。(美聯社)

道奇隊20日3任登板投手全數失分，終場以7：10不敵費城人隊，大谷翔平4打數沒有安打、吞下2次三振，只靠1次故意四壞保送上壘。費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）在例行賽、季後賽面對大谷25打數送出12次三振，堪稱「大谷剋星」。

桑契斯此役先發5.1局被敲7安打、失3分，送出7K，對戰大谷3打席，依序是三振、二壘方向滾地球出局、三振。

加上此役在內，桑契斯例行賽面對大谷19打數，被敲4安打都是一壘打，送出8次三振、沒有保送，季後賽過招更是6打數沒有安打、送出4K。

道奇全場敲出12安，先發九棒只有「九一斷線」，第一棒大谷翔平、第九棒拉辛（Dalton Rushing）合計8支0、6K，其餘七棒全數都有安打，貝茲（Mookie Betts）更是單場4安打、3打點，包括第七局的陽春砲、第九局的兩分砲。

儘管道奇火力不俗，但投手群撐不住，3任投手合計挨5轟，先發投手希恩（Emmet Sheehan）投5.1局失6分，維西亞（Alex Vesia）、奈克（Landon Knack）各失2分，道奇一路處於落後，最終吞下2連敗。

精華 FAQ

  • 道奇雖然全場敲出12安打、火力不差，但先發與牛棚合計失分過多，3任投手共挨5轟，讓球隊一路落後，最後以7：10吞敗。

  • 大谷翔平此役4打數沒有安打，吞下2次三振，只靠1次故意四壞保送上壘，面對費城人先發桑契斯時也完全沒能突破對方壓制。

  • 桑契斯例行賽與季後賽合計對大谷25打數送出12次三振，本場又在3次對決中拿下2K；累計對戰中，他幾乎都能限制大谷安打產生。

道奇 費城 MLB

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