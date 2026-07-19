MLB／雙重賽完投比勝投更有價值 山本由伸：喜歡在洋基球場投球

山本由伸拿下本季第10勝。(美聯社)

生涯第二度在洋基 球場登板，日籍強投山本由伸 延續前一次的威猛，今天以102球完投9局僅失2分，道奇 隊終場以8：2贏球，山本由伸拿下本季第10勝。對於在洋基球場投球的特別之處，他說：「我很喜歡這座球場！」

山本原訂在昨天登板，但因紐約天候改到今天進行雙重賽，山本擔綱午場賽事，未讓他在晚場登板，是因雙重賽可多支援1名選手，投手哈特（Kyle Hurt）班機抵達時間較晚，道奇考量在晚場使用牛棚車輪戰人手比較充裕，因此安排山本在第一場先發。

「站上投球丘，其實沒有特別想這是雙重賽，就是平常心一樣去準備。」山本說，「能在這天投滿9局，我覺得真的很好，不只是多一勝，幫助牛棚獲得休息，這是比比賽結果更大的價值。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）也提到，山本完投的價值很難用數據衡量，「這真的是一場很有價值的投球。」

山本已有在洋基球場出賽的經驗，且是一場精彩好投，2024年6月7日（美國時間）先發7局僅被敲2安打、無失分，但當時兩隊以0：0進入延長賽，山本無關勝負收場。

羅伯茲對此也有印象，「他兩年前就在這裡投過一場精彩的比賽，他很喜歡在這裡投球。」山本的答案也是一樣，「我很喜歡這座球場，包括外觀，還有場內的景色和氣氛。」