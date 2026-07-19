我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃決賽／西班牙Vs.阿根廷 上半場0:0

世界盃決戰引爆足球熱情 紐約街頭被「梅西」塞爆

大谷翔平將再跳過先發登板 預計短期內不重返投手丘

中央社紐約19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯道奇球星大谷翔平。(美聯社)
洛杉磯道奇球星大谷翔平。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平因左膝不適，將缺席下一場投手先發，而且預計短時間內無法重返道奇先發輪值。

美聯社報導，這位二刀流球星在上周全明星賽休息日前接受膝蓋潤滑劑注射，原本預計22日在費城（Philadelphia）對費城人出賽時登板先發。

不過，大谷翔平（Shohei Ohtani）周末進行傳接球時，仍感覺膝蓋未達百分之百狀態，因此他與道奇隊決定連牛棚練投也不進行。

這位4度獲選大聯盟年度最有價值球員（MVP）的球星自從3日以來就未登板，目前何時能再度投球仍是未知數。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天在對紐約洋基雙重賽前表示：「我會說還需要一段時間，這不會是天天都有進展的事。」

羅伯茲重申，大谷翔平打擊時膝蓋並無不適。他今天首場比賽擔任第一棒指定打擊，羅伯茲表示，是否出賽晚場比賽則會再觀察。

羅伯茲說：「我們只是希望能繼續盡最大努力讓情況能順利好轉。就像他說的，也是我們的感受，投球的時候，那隻腳在落地時產生的旋轉扭力會讓膝蓋感到不適，所以打擊不會有這個問題。我們會盡可能讓他休息最長時間。」

精華 FAQ

  • 因為他左膝仍有不適，周末傳接球時狀態也未達百分之百，道奇與他因此決定連牛棚練投都先不進行，避免膝蓋負擔加重。

  • 總教練羅伯茲表示，這需要一段時間觀察，不會是每天都有明顯進展的情況；目前何時能重新登板仍屬未知。

  • 羅伯茲強調，大谷打擊時膝蓋並無不適，因此他仍可擔任第一棒指定打擊；真正造成問題的是投球落地時的旋轉扭力。

大谷翔平 道奇 費城

上一則

世界盃／從總統到球隊 阿根廷人的「別樣戰術」

下一則

大谷翔平將再跳過先發登板 預計短期內不重返投手丘

延伸閱讀

MLB／大谷翔平準備治療左膝今天先發投手換人 明星賽也不去了

MLB／大谷翔平準備治療左膝今天先發投手換人 明星賽也不去了
MLB／山本由伸搭包機飛往費城 大谷治療膝蓋準備迎戰洋基

MLB／山本由伸搭包機飛往費城 大谷治療膝蓋準備迎戰洋基
MLB／大谷翔平膝蓋傷勢成未爆彈 道奇投教談擔憂程度很模糊

MLB／大谷翔平膝蓋傷勢成未爆彈 道奇投教談擔憂程度很模糊
MLB／羅伯茲盛讚大谷太棒了 坦言道奇離追求的目標還很遠

MLB／羅伯茲盛讚大谷太棒了 坦言道奇離追求的目標還很遠

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
法國姆巴佩下半場兩度攻破球門。（路透）

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

2026-07-18 18:51

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢