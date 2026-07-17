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MLB／道奇「哥吉拉日」贈品出爐 主場最終戰送「-0.0」球衣版搖頭娃娃

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊日籍球星大谷翔平。(路透)
道奇隊日籍球星大谷翔平。(路透)

道奇隊夢幻進場贈品再加一，16日官方宣布本季例行賽主場最終戰9月24日舉辦「哥吉拉主題日」，前4萬名進場觀眾將可拿到穿著道奇背號「-0.0」球衣的哥吉拉搖頭娃娃。

由日本東寶株式會社製作的電影「哥吉拉-0.0」將於今年11月上映，並與道奇合作推出搖頭娃娃，哥吉拉頭戴道奇球衣、身穿道奇球衣，嘴裡叼著一支球棒。

▲ 影片來源：X＠Godzilla_Toho（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

東寶常務執行董事大田圭二表示，道奇是在全球持續吸引球迷關注的大聯盟球隊，哥吉拉則是70年來備受全球粉絲喜愛的角色，共同點都是站上世界舞台、迎接一個接一個的挑戰、點燃數百萬人的熱情。

道奇全球合作夥伴資深副總夏里諾（Lorenzo Sciarrino）表示，「我們很開心能與東寶合作哥吉拉-0.0主題日，這次活動勢必將受到道奇球迷喜愛，也會是2026年主場例行賽的完美句點。」

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