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MLB／大谷翔平膝蓋傷勢成未爆彈 道奇投教談擔憂程度很模糊

記者陳宛晶／即時報導
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大谷翔平的膝蓋傷勢，成為道奇隊下半季的未爆彈。圖為大谷7月12日出賽照片。(美聯...
大谷翔平的膝蓋傷勢，成為道奇隊下半季的未爆彈。圖為大谷7月12日出賽照片。(美聯社)

大谷翔平的膝蓋傷勢，成為道奇隊下半季的未爆彈，投手教練普瑞爾（Mark Prior）點出難處，當投手找出問題時就是著手修正，但像大谷這樣的二刀流選手，身體負荷程度難以將太多時間花在機制調整上，也擔心他在比賽中造成傷處惡化，且因「代償」引發其他部位問題。

大谷本季頻傳膝蓋發炎問題，決定透過明星周的空檔進行治療，下半季第一場登板會在何時還是未知數，大谷在日前的訪問中也提到，這個傷勢在投球時帶來的負擔較大。

「打者翔平」在這段時間仍有正常發揮，「投手大谷」能否回到健康輸出的狀態卻是未知數。普瑞爾接受「洛杉磯時報」訪問時被問到有多擔心大谷的傷勢，給出「moderately（一般）」的答案。

洛杉磯時報報導一開頭就直言：「普瑞爾擔心大谷的傷勢，但有多擔心？他一開始也說不上來。」

普瑞爾表示，「我會說，確實有一定程度的擔憂，但不會比其他人碰到同樣的疼痛來得更擔心，還是希望他能在這次明星賽休息好好轉，讓他的膝蓋狀況穩定一點。」

普瑞爾指出，現在的狀況是已經找出問題，「但有時修理並不是最簡單的事，特別是像他這樣的選手，不太可能花太多時間在機制調整上。」

「我們也會擔心，會不會在比賽中又讓傷勢惡化。」普瑞爾進一步指出，當選手身體不適時，往往會透過「代償」以其他動作、部位發力，改變投球動作，「而且他們往往在比賽當下並沒有意識到這件事，直到賽後才發現某些部位開始痠痛。」

精華 FAQ

  • 他的膝蓋發炎被視為道奇下半季的未爆彈，投球回歸時間仍未確定，若在比賽中惡化，可能影響先發輪值與整體戰力。

  • 普瑞爾接受訪問時只給出「一般」程度的擔憂，雖然承認確實有顧慮，但他也表示不會比面對同樣疼痛的其他球員更擔心。

  • 因為大谷是二刀流，身體負荷本來就高，不太可能花很多時間調整投球機制；教練也擔心他會因疼痛產生代償，進一步引發其他部位不適。

大谷翔平 道奇

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