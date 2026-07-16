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MLB／3分之1球隊遊走灰色地帶 大聯盟下令平板電腦禁用AI

記者陳宛晶／即時報導
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大谷翔平看平板。 (美聯社)
大谷翔平看平板。 (美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：大聯盟禁止平板電腦第三頁生成式AI功能。
  • 重點二：約1/3球隊曾以自製App遊走電子規範邊緣。
  • 重點三：新規明星賽後生效並限制即時影片與非場上人員。

明星賽落幕，下半季重燃戰火，根據媒體The Athletic獨家報導指出，大聯盟6月向各隊發出一份備忘錄，禁止各隊在休息室使用的公版平板電腦使用生成式人工智慧（生成式AI），新規定於明星賽後生效。

The Athletic取得大聯盟辦公室在6月11日發函各隊的備忘錄，指出有球隊在許多狀況下已將平板電腦用途擴展到超出原本目的，原本應該由教練、選手做出的場上決策，開始利用AI生成，包括球員調度、配球建議等，大聯盟對此決定祭出禁令，給予各隊1個月緩衝時間，明星賽後正式生效。

Fox News Digital報導中進一步提到，大聯盟統一發放的平板電腦共有3個分頁，第一頁為Statcast數據及多比賽視角，第二個頁面為ABS系統的相關資料，第三個頁面提供各隊自行安裝App，而現在禁止使用第三個自訂頁面，同時限制比賽影片只能延遲播放、無法即時觀看，以及分析師、後勤人員等非場上人員都不得進入板凳區。

根據匿名消息指出，大聯盟會做此決策，是因有大約3分之1的球隊自行開發、安裝的App，已逐漸突破聯盟制定的電子設備使用規範，一位球團高層說：「這是在作弊出現以前先阻止作弊的可能性」。

備忘錄中也指出，大聯盟在完成所有調查後，已確認所有球隊皆遵守電子設備使用規定，這並非因為有球隊違規所做出的決策，而是在出現疑慮的情況下先制定規定。

精華 FAQ

  • 大聯盟禁止各隊在休息室使用的公版平板電腦第三個自訂頁面，啟用生成式AI來做球員調度、配球建議等場上決策相關用途。

  • 因為有球隊把電子設備用途擴展到原本規範之外，約1/3球隊的自製App已接近灰色地帶。聯盟認為應先預防可能的作弊風險。

  • 新規也限制比賽影片只能延遲播放、不能即時觀看，並要求分析師、後勤人員等非場上人員不得進入板凳區，以維持比賽公平。

MLB

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