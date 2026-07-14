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MLB／沃克12轟稱霸全壘打大賽 1棒之差擠下地主球員史瓦柏

記者陳宛晶／即時報導
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紅雀隊沃克13日在MLB全壘打大賽中敲出12轟，獲得冠軍。(美聯社)
紅雀隊沃克13日在MLB全壘打大賽中敲出12轟，獲得冠軍。(美聯社)

大聯盟全壘打大賽13日登場，首度參賽的白襪隊日籍重砲村上宗隆止步首輪，決賽上演不可思議戲碼，紅雀隊沃克（Jordan Walker）在滿場噓聲之下敲出12轟，擊敗費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的11轟，當場把費城市民銀行球場變成圖書館。

今年全壘打大賽不再採取計時制，回歸揮棒次數，首輪20次揮擊機會，村上宗隆敲出9轟遭到淘汰，前4名為紅雀隊沃克13轟、紅襪隊康崔拉斯（Willson Contreras）13轟、光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）12轟、費城人隊史瓦柏10轟。

進入抓隊廝殺的淘汰賽後每輪15次揮擊機會，沃克6轟擊敗卡米奈羅的5轟，史瓦柏9轟擊敗康崔拉斯8轟，決賽戲碼由史瓦柏碰上沃克。

費城球迷一向以敵我分明的球場氣氛聞名，全力相挺史瓦柏、狂噓晉級路上所有對手，而首先上場的史瓦柏決賽敲出11轟，還超越自己在前兩輪的成績。

面對滿場噓聲，沃克無懼高壓，一支支全壘打堆疊，神奇劇本在於他的最後6次揮擊全部都是全壘打，包括在最後1次揮擊機會（若開轟可繼續揮擊、出局則結束）敲4轟，累積12轟演出「再見勝」，讓地主球迷陷入靜默，沃克成為紅雀隊史贏得全壘打大賽冠軍第一人。

全壘打大賽過去共有3次由地主球員奪冠，依序是1990年小熊隊桑伯格（Ryne Sandberg）、2015年紅人隊弗瑞茲爾（Todd Frazier）、2018年國林隊哈波（Bryce Harper），史瓦柏無緣成為第四人。

▲ 影片來源：X＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 沃克在滿場噓聲下頂住壓力，決賽先累積火力，最後6次揮擊全部開轟，尤其最後1次揮擊又敲出4轟，最終以12轟超車史瓦柏的11轟奪冠。

  • 今年賽制不再採計時制，而是回歸揮棒次數；首輪每人有20次揮擊機會，進入淘汰賽後則改為每輪15次揮擊，讓比賽更直接比拚長打效率。

  • 沃克擊敗地主熱門史瓦柏，成為紅雀隊史首位全壘打大賽冠軍；史瓦柏雖在地主球迷力挺下闖進決賽，仍以1轟之差錯失成為第4位地主冠軍的機會。

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