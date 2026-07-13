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MLB／若在森林迷路不會打給誰？山本由伸：大谷忙著顧小孩不會接

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊球星山本由伸13日接受訪問。(美聯社)
道奇隊球星山本由伸13日接受訪問。(美聯社)

山本由伸今年參戰明星賽，身旁少了大谷翔平，山本坦言不太習慣，但相信自己應該應付得來，「因為道奇有很多選手入選。」道奇球團人員詢問他，如果在森林裡迷路會聯繫和不會聯繫的人，大谷被山本放在後者，「他現在都忙著顧小孩，就算打給他也不會接吧！」

道奇今年原本有6位選手參與明星賽，大谷翔平因治療左膝缺席，山本由伸跟著隊友帕赫斯（Andy Pages）、羅布洛斯基（Justin Wrobleski）、弗里曼（ Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）一起踏上明星賽包機。

今天出席媒體聯訪，山本透露，並沒有特別和大谷聊到辭退的事，但這次他不在確實感覺有點不習慣，「因為我們平常總是一起行動。」他也提到，大谷是世界頂級球星，明星賽少了他，令人感到遺憾。

球團也趁著這個場合訪問道奇5星同一問題，如果在森林中迷路，手機電力只夠打一通電話，會打給誰？山本的答案是格瑞特洛（Brusdar Graterol），「他會做任何事幫助我」。

球團人員接著問到不會聯繫的人，三名日籍球星的名字都出現在其中，帕赫斯選了佐佐木朗希，「因為感覺他不會接」，山本說是大谷，「因為他現在忙著顧小孩，就算打給他也不會接吧！」弗里曼的答案是山本，「我不覺得他會跟著我一起生火，他應該會穿著他的Dior，在森林裡也看起來帥帥的。」

精華 FAQ

  • 山本表示自己確實有點不習慣，因為平常總是和大谷一起行動。不過他也認為道奇有很多球員入選明星賽，自己應該可以順利應付這次行程。

  • 山本的答案是格瑞特洛（Brusdar Graterol），他說對方會做任何事幫助自己。這顯示山本在情境題中，把最可靠、最願意伸出援手的隊友列為第一選擇。

  • 山本開玩笑說，大谷現在忙著顧小孩，就算打給他也不會接。這段回答帶有幽默感，也反映兩人雖是隊友，但大谷此次因治療左膝而缺席明星賽。

山本由伸 道奇 大谷翔平

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