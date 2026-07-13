MLB／山本由伸搭包機飛往費城 大谷治療膝蓋準備迎戰洋基

山本由伸，資料照。（美聯社）

大聯盟前半季賽事結束，將於15日在費城 人隊主場進行明星賽，道奇隊12日對響尾蛇隊賽後，5名球員搭乘包機飛往費城，但大谷翔平因為左膝發炎缺席，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實他會利用這段時間治療膝蓋。

大谷錯過生涯第6次明星賽，12日對響尾蛇隊賽前和入選的山本由伸 、弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）、羅布勒斯基（Justin Wrobleski）拿著紀念球衣合照，儘管開賽轟出本季第9支首局首打席全壘打，道奇終場仍以3：5落敗，主場3連戰遭清盤。

羅伯茲後天將擔任國聯明星隊總教練，賽後表示大谷將接受膝蓋治療，不會隨隊前往費城參加明星賽。

山本昨天對響尾蛇先發6局失6分吞敗，挑戰本季第10勝失利，12日和明星賽隊友穿著休閒服登機；由於先發輪值的關係，山本確定不會在費城登板，他說：「很想享受明星賽儀式和其他活動。」

日本媒體特別提到，帕赫斯平時個性內斂，站在山本身邊笑容滿面，兩人交情不錯。

道奇最近吞下3連敗，前半季61勝36敗仍是大聯盟龍頭，將從18日起展開後半季賽事，美東之旅先後對洋基 、費城人、大都會隊展開3連戰，29日再回洛杉磯主場迎戰水手隊，山本是否對決洋基仍未公布。