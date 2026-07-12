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MLB／紅襪擊敗大都會奪9連勝 鄭宗哲代跑跑回追平分

記者陳宛晶／即時報導
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紅襪鄭宗哲（39號）在對戰紐約大都會隊的比賽第九局，靠著隊友杜蘭（Jarren ...
紅襪鄭宗哲（39號）在對戰紐約大都會隊的比賽第九局，靠著隊友杜蘭（Jarren Duran）擊出的安打跑回分數。(美聯社)

紅襪隊12日打到延長10局以3：2擊敗大都會隊，推進9連勝，且這9場全數都是客場，寫下隊史第二次。台灣好手鄭宗哲在第9局以代跑上場，跑回追平分，而紅襪在他升上大聯盟後的15場比賽拿下13勝2敗。

紅襪打線此役前8局遭到封鎖，只有2支安打，帶著0：2落後進入第九局，面對威廉斯（Devin Williams），拉菲拉（Ceddanne Rafaela）安打開路，岡薩雷茲（Romy Gonzalez）打向游擊方向，游擊手林多（Francisco Lindor）接球想傳二壘，卻讓這球漏了出來，兩人都安全上壘，紅襪一壘跑者換上鄭宗哲，威廉斯接下來連兩保送先擠回1分，杜朗（Jarren Duran）擊出右外野方向落地安打，鄭宗哲跑回追平分。

紅襪九局的攻勢因吉田正尚的雙殺打告終，十局上靠兩棒出局數換進壘超前戰局，惠特洛克（Garrett Whitlock）把關1分領先，演出三上三下，紅襪完成這場逆轉勝。

紅襪這波客場之旅連續橫掃天使、白襪、大都會隊，隊史前一次客場9連勝已是1977年，代理總教練崔西（Chad Tracy）說：「當我們踏上飛機、展開客場之旅時，心態是盡量贏下3個系列賽，縮小在外卡的差距，結果是竟然9場全贏了，我為選手感到驕傲。」

紅襪這波大進擊從6月26日（台灣時間）開始，近16戰打下14勝2敗，而鄭宗哲在6月27日升上大聯盟，與團隊一起參與了15場比賽。

精華 FAQ

  • 紅襪前8局只敲2安、以0：2落後，第9局面對威廉斯靠安打、失誤與保送追分，鄭宗哲代跑後再靠杜朗安打跑回追平分，最後10局再超前取勝。

  • 鄭宗哲在第9局以代跑身分上場，接替一壘跑者後成功推進攻勢，並在杜朗右外野安打時跑回追平分，成為紅襪追平戰局的重要一環。

  • 紅襪目前已取得9連勝，而且這9場全部都是客場勝利，寫下隊史第二次；從6月26日開始的近16戰更拿下14勝2敗，狀態相當火熱。

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