MLB／大谷翔平第9次首局首打席開轟 道奇卻遭響尾蛇橫掃

大谷翔平12日轟出本季第22支全壘打。（美聯社）

大谷翔平 12日再度出現首局首打席全壘打，本季第22轟出爐，也是美日職棒通算第350轟，但響尾蛇隊頂住壓力，終場以5：3擊敗道奇 隊，完成3連戰橫掃。

大谷面對響尾蛇菜鳥投手布拉特（Mitch Bratt），1局下就把89英里速球轟成中外野方向437英尺全壘打，本季第9次首局首打席開轟，全場4打數2安打、攻下1分打點，大聯盟生涯302轟加上日職48轟，剛好達到350轟紀錄。

大聯盟前半季賽事結束，大谷打擊率2成93、全壘打22支、打點58分，登板先發14場投出8勝2敗、防禦率1.79，合計85.2局投出95次三振。

響尾蛇打完前4局0：3落後，5、6局上各得兩分逆轉戰局，9局上再靠塔瓦（Tim Tawa）陽春砲攻下第5分，終場以兩分之差獲勝，近9年首次在客場系列賽橫掃道奇，兩隊本季交手10場各拿5勝。

道奇吞下3連敗進入明星賽休兵期，本季61勝36敗仍是大聯盟最佳戰績，分區領先排名第2的響尾蛇達11.5場勝差，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我們爭奪全聯盟最佳戰績，同時也和自己較勁，努力打出高水準比賽並維持這種狀態，這才是真正追求的目標。」

他表示，最近幾天表現並不理想，相較於分區領先優勢，能否打出更好的比賽更重要。