MLB／連山本由伸都被咬 響尾蛇兩戰讓道奇狂失18分

山本由伸先發6局丟6分。（美聯社）

連山本由伸 都失守，道奇 隊連續兩天遭到響尾蛇隊震撼教育，11日在他先發6局任內失血6分，牛棚也持續遭到攻陷，道奇終場以2：9不敵響尾蛇，系列賽前兩戰已失18分。

道奇昨天守備3次失誤，加上牛棚車輪戰連環失血，以3：9不敵響尾蛇；11日由山本由伸把關，但戰局仍然在後半段開始呈現一面倒。

山本前5局僅失1分，道奇還以0：1緊咬，但進入第六局遇到大亂流，以保送開局，一出局後被摩瑞諾（Gabriel Moreno）敲安，凱普勒（Max Kepler）高飛犧牲打、塔瓦（Tim Tawa）二壘打各帶有1分打點，山本故意四壞保送亞瑞納多（Nolan Arenado），隨即遭麥肯（James McCann）回敬三分砲，單局狂瀉5分。

山本以103球完成6局投球，被敲5安打、失6分都是責失分，有6次三振、4次保送，防禦率從賽前的2.49漲到2.85，挑戰本季第10勝失利。

山本在2：6落後之際退場，牛棚持續遭到攻陷，眼看落後差距越來越大，道奇在第八局陸續換下主力，大谷翔平 此役以3打數敲1安打作收，安打為第4局的一壘打。