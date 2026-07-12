MLB／連山本由伸都被咬 響尾蛇兩戰讓道奇狂失18分
連山本由伸都失守，道奇隊連續兩天遭到響尾蛇隊震撼教育，11日在他先發6局任內失血6分，牛棚也持續遭到攻陷，道奇終場以2：9不敵響尾蛇，系列賽前兩戰已失18分。
道奇昨天守備3次失誤，加上牛棚車輪戰連環失血，以3：9不敵響尾蛇；11日由山本由伸把關，但戰局仍然在後半段開始呈現一面倒。
山本前5局僅失1分，道奇還以0：1緊咬，但進入第六局遇到大亂流，以保送開局，一出局後被摩瑞諾（Gabriel Moreno）敲安，凱普勒（Max Kepler）高飛犧牲打、塔瓦（Tim Tawa）二壘打各帶有1分打點，山本故意四壞保送亞瑞納多（Nolan Arenado），隨即遭麥肯（James McCann）回敬三分砲，單局狂瀉5分。
山本以103球完成6局投球，被敲5安打、失6分都是責失分，有6次三振、4次保送，防禦率從賽前的2.49漲到2.85，挑戰本季第10勝失利。
山本在2：6落後之際退場，牛棚持續遭到攻陷，眼看落後差距越來越大，道奇在第八局陸續換下主力，大谷翔平此役以3打數敲1安打作收，安打為第4局的一壘打。
山本由伸先發6局，用103球，被敲5安打、失6分且全部是責失分，另有6次三振與4次保送，防禦率也從2.49上升到2.85。 道奇前一戰靠守備3次失誤與牛棚接連失血，以3：9落敗；11日又在山本第6局失控後被打爆，兩戰合計失18分，顯示投打與防守都出現問題。 大谷翔平此役3打數敲出1安打，安打出現在第4局的一壘打，但道奇後段仍持續失分，最終無法扭轉戰局，以2：9吞敗。
精華 FAQ
山本由伸先發6局，用103球，被敲5安打、失6分且全部是責失分，另有6次三振與4次保送，防禦率也從2.49上升到2.85。
道奇前一戰靠守備3次失誤與牛棚接連失血，以3：9落敗；11日又在山本第6局失控後被打爆，兩戰合計失18分，顯示投打與防守都出現問題。
大谷翔平此役3打數敲出1安打，安打出現在第4局的一壘打，但道奇後段仍持續失分，最終無法扭轉戰局，以2：9吞敗。
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