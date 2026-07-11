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MLB／費城人惠勒拒絕遞補明星賽：大聯盟先不尊重我

記者陳宛晶／即時報導
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費城人隊投手惠勒。（路透）
費城人隊投手惠勒。（路透）

收到明星賽遞補通知，費城人隊投手惠勒（Zack Wheeler）顯然一點都不開心，無意當備胎的備胎，今天發言抨擊大聯盟官方：「因為他們不尊重我，所以我不打算參加那玩意（that thing）。」

惠勒本季至今繳出9勝1敗、防禦率2.28，87局投球送出98次三振，很有機會達成連6季雙位數勝投。此外，他在去年8月因胸廓出口症候群進行手術，本季成績依舊強悍，但明星賽名單公布以及後續遞補都沒有他的名字。

惠勒前一場出賽為8日對紅人隊先發7局失1分、送出14K，當時就對此事表達不滿，「這一戰，就是給那些需要提醒的人一些提醒（That’s a reminder for whoever needs to be reminded.）。」言下之意懂的人就懂，不懂的人就是需要給他們一些提醒，而費城人隊友們更將這句標語印成T恤聲援惠勒。

就在昨天，大聯盟的遞補通知捎來，惠勒果斷拒絕，「我才不想當他們的第五順位」。

惠勒表示，「或許我沒有資格直接進入明星賽名單，但也應該是第二順位，當我意識到他們連這件事都搞砸了，我就決定不參加了。」

惠勒強調，自己不滿的不是明星賽這件事本身，也希望入選的選手們可以好好享受，「履歷上能有幾次進入明星賽，這絕對是值得驕傲的事，尤其在你的生涯結束之後，能有全明星賽頭銜跟在你的名字旁邊。」他不開心的是，聯盟應該有更好的方法處理投手輪值、名單遞補，「如果有人值得入選，那他就應該入選。」

惠勒說，自己不需要這次明星賽來為傷後復出故事增添色彩，「我本來就計畫要以原本的我、甚至更好的我回歸，我不需要其他人來說『哇！他動過重大手術，看看現在的他』。」

精華 FAQ

  • 他認為自己在遞補順位上被低估，甚至連該有的更高順位都沒被給予，因此覺得聯盟處理方式不尊重他，才直接拒絕參加。

  • 他目前繳出9勝1敗、防禦率2.28，87局投球送出98次三振，還有機會連6季達成雙位數勝投，表現非常強勢。

  • 他並不是反對明星賽本身，也祝福入選球員好好享受，而是認為聯盟在投手輪值與名單遞補上應更公平，值得入選的人就該被選上。

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