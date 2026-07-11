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MLB／藍鳥隊岡本和真22轟 追平大谷翔平新人紀錄

記者葉姵妤／即時報導
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多倫多藍鳥隊日籍重砲岡本和真轟出3分全壘打。(美聯社)
多倫多藍鳥隊日籍重砲岡本和真轟出3分全壘打。(美聯社)

多倫多藍鳥隊10日客場對上聖地牙哥教士隊，日籍重砲岡本和真在5局上轟出一發超前比數的3分全壘打，本季第22轟出爐，追平大谷翔平寫下的日籍球員新人年最多轟紀錄，也敲回致勝一擊，幫助藍鳥以5：3打下三連勝。

岡本和真今年從日職轉戰大聯盟，熬過4、5月的小低潮後，6月打擊大爆發，單月敲7轟、打下20分打點，打擊率2成86，獲選美聯6月最佳新人，進入7月後持續展現長打破壞力。

10日對上教士，5局上藍鳥先靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的安打將戰局扳成2：2平手，接著岡本和真面對教士第二任投手布里托（Diogo Brito），掌握一顆94.8英里（約153公里）的伸卡球，轟進左外野觀眾席，形成一棒定江山的超前3分彈，擊球初速107.6英里（173.2公里）、飛行距離377英尺（約115公尺）。

岡本和真繼前一戰轟出生涯首支滿貫砲後，連兩戰開轟、近4場比賽敲3轟。本季累積第22轟，已追平大谷翔平在2018年效力於天使隊時締造的大聯盟日本球員新人年最多轟紀錄。另一名效力於白襪隊的日籍重砲村上宗隆本季則累積20轟，然而先前因傷缺陣，今天暌違42天重返大聯盟，也有望再寫紀錄。

精華 FAQ

  • 他在5局上鎖定94.8英里伸卡球，一棒轟出超前3分全壘打，不僅改寫戰局，也成為藍鳥5：3取勝的致勝關鍵。

  • 這支全壘打讓他本季累積22轟，追平大谷翔平2018年在天使隊締造的日本球員大聯盟新人年最多轟紀錄，寫下新里程碑。

  • 他已連兩戰開轟，近4場比賽敲出3轟，6月更曾單月打出7轟、20分打點，展現從低潮回升後的強大長打火力。

大谷翔平 MLB 聖地牙哥

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