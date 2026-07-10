MLB／飛機兩度故障關在機上10小時 紅襪球員：荒謬到笑出來

紅襪的飛機直到賽前約4小時飛機才起飛，下午4點40分降落，球隊約在5點抵達球場，剩不到3小時的準備時間。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紅襪隊飛往紐約前兩度遇上飛機故障，延誤近10小時。

紅襪隊飛往紐約前兩度遇上飛機故障，延誤近10小時。 重點二： 球隊清晨才抵達球場，比賽因此延後到7點50分開打。

球隊清晨才抵達球場，比賽因此延後到7點50分開打。 重點三：球員苦中作樂互相打氣，認為這段意外旅程反而更團結。

紅襪隊昨天橫掃白襪隊拉出6連勝後，隨即搭機前往紐約，準備今天起和大都會隊展開三連戰，不料飛機兩度出現機械故障，全隊直到今天比賽開打前不到3小時才抵達球場，比賽因此延後開打，台灣內野手鄭宗哲則先發上陣，擔任游擊手、打第9棒。

紅襪隊近12場比賽贏了10場近況正好，然而昨天下午比賽結束後，原本就要從芝加哥 飛往紐約，先到曼哈頓 的飯店休息，但全隊登機後在飛機上坐了很久，之後因為拖車故障，等了好幾個小時後，飛機仍無法起飛，全隊在凌晨2點回到芝加哥的飯店重新入住。

睡一覺後隔天一早回到機場，但同一班飛機又出現另一項故障，這次疑似是駕駛艙的燈泡出了問題，飛機再次延誤了幾個小時。

比賽原訂在紐約當地時間晚上7點15分開打，但紅襪的飛機直到賽前約4小時飛機才起飛，下午4點40分降落，球隊約在5點抵達球場，剩不到3小時的準備時間。

甚至球隊到場之後，工作人員還在趕著佈置客隊休息室，確保賽前的準備和會議都能順利進行，也還在等部分送洗的衣物送到，選手則匆忙進行賽前熱身。因為紅襪遇上的特殊狀況，這場比賽因此延後到7點50分開打。

在這漫長的移動過程，球員只能苦中作樂，左投托勒（Payton Tolle）透露：「我們只能試著從中找些樂子，有一度我們就著看著彼此，然後開始大笑，因為這真的太荒謬了。」在今早登機前，他也因為不知道要等多久，吃了5個甜甜圈。

過程中的另一插曲，則是昨天在飛機原訂要準時起飛前，紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）用機上廣播宣佈，拉菲拉（Ceddanne Rafaela）遞補洋基隊賈吉（Aaron Judge）進入明星賽，隊友聽到後也隨即上前恭喜他，送上大大的擁抱，崔西說：「能以這樣的方式獲得肯定，對他來說意義重大。」

這場歷經波折的客場移動，讓球隊的關係更加緊密了一些，球員在等待時聽音樂、打牌，拉菲拉說：「我覺得現在球隊真的非常團結，昨天大家一直開玩笑。」托勒也形容，這確實是很特別的經驗，「當你花10小時和大家一起關在這個狹小的機艙裡，當然會變得更親近。」