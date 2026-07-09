MLB／哈波再戰全壘打大賽拚史上第一人紀錄 「我不是來玩的」

哈波。(路透)

33歲資深重砲哈波（Bryce Harper），2018年身披國民隊球衣在國民球場稱霸全壘打大賽，圓夢的他，當時以為這就是最後一次參賽；今年明星賽在費城 市民銀行球場登場，哈波再燃參戰念頭，今天透過Instagram親自宣布參賽：「打啊！何不呢！」他將挑戰成為兩度為地主留下全壘打大賽冠軍史上第一人。

哈波今年因為大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）以「Legend Pick」欽點，獲得入選明星賽，當時就被問到再戰全壘打大賽的可能性，哈波透露意願，但前提是找到讓自己舒服的餵球人選。

他在2018年由父親Ron餵球一舉奪冠，但哈波表示，老爸已經很多年沒有投球了，這次必須另覓其他人選，「老實說，這是件很難的事。」哈波表示，餵球投手很重要，不能隨便找個人就上場，「如果要參加，我希望自己可以毫無保留，不用去擔心其他事情。

哈波在當時的訪問中也表態，參戰絕對不是玩玩，「如果我參加，就是一定會以獲勝為目標，你們知道我的意思吧？我不是只是來玩玩的，我就是想贏。」

大聯盟史上共有三人是以地主之姿稱霸全壘打大賽，除了2018年哈波外，還有1990年小熊隊桑伯格（Ryne Sandberg）、2015年紅人隊弗瑞茲爾（Todd Frazier），還沒人可以兩度主場奪冠。